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Шмыгаль назвал причину возвращения госрегулирования цен на газ

15 января, 16:00

Ксения Капустинская , Стас Кожемякин

Роль правительства – не дать злоупотреблять дефицитным товаром и обеспечить его справедливую цену

Причиной, по которой Кабмин решил вернуть государственное регулирование стоимости газа для населения, было его подорожание вследствие роста стоимости в Европе.

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Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Европе сегодня в связи с прогнозами похолодания и одним из самых холодных сезонов за последние годы цена пошла вверх. Она достигает в последние дни 350 долларов, это ориентировочно превышает 9900 грн за тысячу кубометров", – констатирует Шмыгаль.

По его словам, без вмешательства государственного аппарата, в феврале цена на газ для населения достигла бы 12 гривен.

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В то же время, премьер отметил, что рост цены при высоком спросе на товар является естественным, но справедливым процессом в любом рынке "потому что цена растет для всех".

"Роль правительства – в том, чтобы не дать злоупотреблять этим дефицитным товаром, обеспечить справедливую цену и справедливое распределение для людей", – отметил Шмыгаль.

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Напомним, что с 1 января в Украине подорожали газ и его поставка. В связи с этим в некоторых областях один кубометр "голубого топлива" стоил 9-10 грн.

На этом фоне правительство объявило о намерении вернуть госрегулирование стоимости газа и решило на время карантина или до конца отопительного сезона установить его стоимость на уровне 6,99 грн за куб. м.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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