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Змова, війна чи паніка? Як і чому виник дефіцит пального в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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16 травня, 12:47
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Розповідаємо, як і чому у великих українських містах почалася криза з пальним
З чого почалася бензинова криза в Україні
З чого почалася бензинова криза в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Серйозний дефіцит бензину в Україні виник через бойові дії та зруйновану систему нафтопродуктозабезпечення. Вона базувалася на постачанні пального з Росії і Білорусі.

Про це "Сьогодні" розповів експерт ринку пального, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

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За його словами, до війни Україна постачала з сусідніх країни майже 70% нафтопродуктів, ще майже 10% постачалися морем, через наші морські порти.

"З 24 лютого ми втратили усі ці джерела, а це приблизно 80% споживання. Ще 20% вироблялося в Україні на Кременчуцькому і Шебелинському нафтопереробних заводах. Наразі зруйновані і вони. Тобто довоєнна інфраструктура постачання нафтопродуктів зникла", – розповів Сергій Куюн.

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Бензинова криза в Україні

Напавши на Україну, Росія почала знищувати енергетичну інфраструктуру нашої країни, спровокувавши серйозну нестачу пального. Мережам АЗС навіть довелося запровадити певні обмеження на його продаж.

На заправках ОККО клієнти, які мають карту Fishka, можуть отримати від 15, 20 та 30 літрів, залежно від типу карти, а ті, у кого Fishka немає, взагалі не можуть заправитися.

АЗС мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто за добу, а обмеження для наповнення каністри скасували.

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У мережі "Авіас" заправляють по 20 літрів за один раз, за наявності пального, але забороняють набирати бензин у каністри, виключно у бак.

Раніше ми розповідали, що Антимонопольний комітет України перевіряє версію щодо змови великих гравців ринку для підняття цін на пальне.

Також ми писали, що в Україну вже везуть пальне із США та інших країн.

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