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Сезонний ажіотаж? Що було з ринком праці у новорічну ніч

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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3 січня, 12:22
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Ринок праці в Україні не зупинявся навіть у новорічну ніч
Ринок праці в Україні не зупинявся навіть у новорічну ніч / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український ринок праці не зупинився навіть у новорічну ніч. У період з 31 грудня до 2 січня додавали або редагували свої резюме 3 200 пошукачів. Найактивнішими у розпал новорічних свят були пошукові системи з Києва.

Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Найбільш активними у пошуку роботи були:

  1. Представники ТОП-менеджменту (540 резюме).
  2. Студенти та молоді спеціалісти (385 резюме).
  3. ІТ-фахівці (323 резюме).
  4. Фахівці зі сфери маркетингу, реклами на PR (260 резюме).
  5. Кваліфіковані спеціалісти на виробництві та сільському господарстві (256 резюме).

31 грудня на кадровому порталі grc.ua роботодавці розмістили 10203 вакансії, а 1 січня було розміщено ще 3290 вакансій.

Найбільше пропозицій у святковий період було для фахівців з продажу (4 783 вакансії), ІТ-фахівців (2 226 вакансій), для студентів та людей без досвіду (1 741 вакансія).

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Традиційно найбільше розміщено вакансій у Києві (5 472). На другому місці – Дніпропетровська область (1280 вакансій), а на третьому – Харківська область (891 вакансія).

Що було з ринком праці у новорічну ніч

Протягом останніх кількох годин 2021 року свої резюме наново створювали або редагували такі фахівці:

  • директор з безпеки (Київ);
  • банківський співробітник (Чернівці);
  • дизайнер-художник (Дрогобич);
  • Web-дизайнер (Київ);
  • фармацевт (Полтава).

А ось після бою курантів резюме розмістили:

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  • фінансовий менеджер;
  • журналіст – кореспондент;
  • керівник відділу продажів;
  • менеджер з продажу;
  • помічниця керівника.

Нові штрафи для роботодавців

В Україні з 8 січня почнуть діяти зміни до законодавства про рекламу. Тепер роботодавців штрафуватимуть, якщо під час пошуку вакансій вказуватимуть стать працівника, якого шукають.

Роботодавців штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. Оскільки зараз в Україні мінімальна зарплата – 6500 грн, то штраф становитиме 65 000 грн, доки розмір мінімалки не зросте.

Раніше ми розбиралися, що чекає український ринок праці у 2022 році, а також які зміни чекають як на роботодавців, так і на їхніх працівників.

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