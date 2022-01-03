Сезонний ажіотаж? Що було з ринком праці у новорічну ніч

Український ринок праці не зупинився навіть у новорічну ніч. У період з 31 грудня до 2 січня додавали або редагували свої резюме 3 200 пошукачів. Найактивнішими у розпал новорічних свят були пошукові системи з Києва.
Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.
Найбільш активними у пошуку роботи були:
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- Представники ТОП-менеджменту (540 резюме).
- Студенти та молоді спеціалісти (385 резюме).
- ІТ-фахівці (323 резюме).
- Фахівці зі сфери маркетингу, реклами на PR (260 резюме).
- Кваліфіковані спеціалісти на виробництві та сільському господарстві (256 резюме).
31 грудня на кадровому порталі grc.ua роботодавці розмістили 10203 вакансії, а 1 січня було розміщено ще 3290 вакансій.
Найбільше пропозицій у святковий період було для фахівців з продажу (4 783 вакансії), ІТ-фахівців (2 226 вакансій), для студентів та людей без досвіду (1 741 вакансія).
Традиційно найбільше розміщено вакансій у Києві (5 472). На другому місці – Дніпропетровська область (1280 вакансій), а на третьому – Харківська область (891 вакансія).
Що було з ринком праці у новорічну ніч
Протягом останніх кількох годин 2021 року свої резюме наново створювали або редагували такі фахівці:
- директор з безпеки (Київ);
- банківський співробітник (Чернівці);
- дизайнер-художник (Дрогобич);
- Web-дизайнер (Київ);
- фармацевт (Полтава).
А ось після бою курантів резюме розмістили:
- фінансовий менеджер;
- журналіст – кореспондент;
- керівник відділу продажів;
- менеджер з продажу;
- помічниця керівника.
Нові штрафи для роботодавців
В Україні з 8 січня почнуть діяти зміни до законодавства про рекламу. Тепер роботодавців штрафуватимуть, якщо під час пошуку вакансій вказуватимуть стать працівника, якого шукають.
Роботодавців штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. Оскільки зараз в Україні мінімальна зарплата – 6500 грн, то штраф становитиме 65 000 грн, доки розмір мінімалки не зросте.
Раніше ми розбиралися, що чекає український ринок праці у 2022 році, а також які зміни чекають як на роботодавців, так і на їхніх працівників.