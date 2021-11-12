Безробітних поменшає? Як 2022 рік змінить український ринок праці

Експерт розповів "Сьогодні", до чого українцям готуватися наступного року і як змінилися зарплати у цьому

Розповідаємо, що чекає ринок праці 2022 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2021 році баланс на ринку праці знову змістився у бік претендента. Після того, як через карантин у 2020 році люди були змушені залишатися всередині країни, вже зараз у них з'явилася можливість заробляти за кордоном.

Про це розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

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За його словами, у 2021 році роботодавці починають знову набирати людей після зниження рівня невизначеності, пов'язаного з коронавірусом – реалізується відкладений попит. Все це сприяє тому, що кількість відкритих вакансій знову перевищує кількість розміщених резюме.

"Найбільший вибір зараз у кваліфікованих фахівців: вони цілком можуть отримати одночасно близько трьох пропозицій про роботу. Якщо ми подивимося дані рекрутингових сервісів, то побачимо, що кількість вакансій порівняно з восени минулого року зросла вдвічі, до більш ніж 110 тисяч", – каже Сергій Сароян.

У кого зростають зарплати?

Порівняно з минулорічними цифрами відкриті кордони та дефіцит працівників сприяють зростанню зарплат аж до 30%. Восени претенденти завжди починали просити більше грошей, але зараз вони мають об'єктивні причини для своїх запитів.

Актуальною проблемою є і питання утримання чинних співробітників. Оскільки більшість заробітчан – це представники робочих спеціальностей, саме з них спостерігається найбільші цифри з перегляду зарплат – близько 20%, тоді як офісні працівники почали отримувати в середньому лише на 10% більше. Проте експерт вважає, що це скоріше поодинокі випадки.

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Чому зарплати скорочуються?

Здебільшого працівники відзначають зниження своїх зарплат шляхом скорочення робочого годинника, або просто через складну фінансову ситуацію в компанії. Втім, згідно з опитуваннями 58% роботодавців планують розширюватися в 2022 році, що вселяє оптимізм.

"Все буде, звичайно ж, залежатиме від ситуації в економіці. Через високу інфляцію витрати домогосподарств зростають (+40%), а реальна зарплата скорочується (-2,2%). Боюся, поки кардинальних змін щодо доходів не очікується", – каже Сергій Сароян.

Він вважає, що структура найму не сильно змінюється. Як і раніше, рушійними силами є фінанси, агропромисловість та IT. Втім, є і відстаючі. Наприклад, фармацевтична галузь, якій була потрібна велика кількість працівників минулого року, вже не так активно шукає нових людей

Центри зайнятості працюватимуть по-новому

Кабінет міністрів запроваджує в Україні нову модель надання центрами зайнятості клієнтоорієнтованих послуг.

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Нова модель роботи передбачає впровадження кардинально нових технологій та методів, серед яких зокрема, надання послуг вже за першого візиту до центру зайнятості та забезпечення обміну даними з органами влади, що дозволяє клієнтам подавати якнайменше документів.

Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість працевлаштованих громадян у віці від 15 до 70 і тепер становить 15,8 млн людина. Згідно зі статистикою, в Україні залишилося 1,6 млн громадян без роботи.