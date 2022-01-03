Сезонный ажиотаж? Кто искал работу в новогоднюю ночь

Рассказываем, кто больше всего искал работу перед Новым годом и после

Рынок труда в Украине не останавливался даже в новогоднюю ночь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский рынок труда не остановился даже в новогоднюю ночь. В период с 31 декабря по 2 января добавляли или редактировали свои резюме 3 200 поисковиков. Самыми активными в разгар новогодних праздников были поисковики из Киева.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Наиболее активными в поиске работы были:

Представители ТОП-менеджмента (540 резюме). Студенты и молодые специалисты (385 резюме). IТ-специалисты (323 резюме). Специалисты из сферы маркетинга, рекламы на PR (260 резюме). Квалифицированные специалисты на производстве и сельском хозяйстве (256 резюме).

31 декабря на кадровом портале grc.ua работодатели разместили 10 203 вакансии, а 1 января было размещено еще 3 290 вакансий.

Больше всего предложений в праздничный период было для специалистов по продажам (4 783 вакансии), IТ-специалистов (2 226 вакансий), для студентов и людей без опыта (1 741 вакансия).

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Традиционно, больше всего размещено вакансий в Киеве (5 472). На втором месте Днепропетровская область (1280 вакансий), а на третьем – Харьковская область (891 вакансия).

Что было с рынком труда в новогоднюю ночь

В течение последних нескольких часов 2021 года свои резюме заново создавали или редактировали такие специалисты:

директор по безопасности (Киев);

банковский сотрудник (Черновцы);

дизайнер-художник (Дрогобыч);

Web-дизайнер (Киев);

фармацевт (Полтава).

А вот после боя курантов резюме разместили:

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финансовый менеджер;

журналист – корреспондент;

руководитель отдела продаж;

менеджер по продажам;

помощница руководителя.

Новые штрафы для работодателей

В Украине с 8 января начнут действовать изменения в законодательства о рекламе. Теперь работодателей будут штрафовать, если при поиске вакансий будут указывать пол работника, которого ищут.

Работодателей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. Поскольку в данный момент в Украине минимальная зарплата – 6500 грн, то штраф будет составлять 65 000 грн, пока размер минималки не вырастет.

Ранее мы разбирались, что ждет украинский рынок труда в 2022 году, а также какие изменения ждут как работодателей, так и их работников.