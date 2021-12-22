Зекономити на вийшло. Скільки українці витратили на новомодні прикраси до Нового року

Цьогоріч українці витрачають на новорічні прикраси значно більше, ніж минулого року

Українці почали більше витрачати на ялинкові прикраси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільшою популярністю в українців користується святкове освітлення, декор, новорічні іграшки та прикраси. Цього року на них, за статистичними даними, ми витрачаємо більше, ніж торік.

Про це "Сьогодні" розповіли спеціалісти Prom.ua та Crafta.ua.

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Що українці вибирають та скільки витрачають

За даними найбільшого маркетплейсу країни Prom.ua, попит на святкове освітлення зріс на 76% в порівнянні з груднем 2020-го, на декор – на 47%, а на іграшки – на 35%.

Українці витрачають на:

гірлянди і світлодіодні стрічки — в середньому 510 грн ;

; декор, в лідерах — штучні ялинки. На них витрачають 1320 грн , що на 19% більше, ніж торік;

, що на 19% більше, ніж торік; новорічні іграшки. Середній чек — 450 грн . Це на 22% більше, ніж у грудні 2020 року;

. Це на 22% більше, ніж у грудні 2020 року; дитячі товари. Попит на них зріс на 45%. На подарунки дітям вибирають зараз мʼяку іграшку Лалафанфан, скетч-маркери, магнітні конструктори, санки і набори для малювання. Середній чек — 640 грн ;

; новорічні костюми. Найпопулярніші — зайчик та Дід Мороз. Витрачають на них в середньому 520 грн

На подарунки жінкам витрачають приблизно від 320 грн до 670 грн. Купують зазвичай плаття, піжами, дзеркала з підсвіткою, фени та плойки для волосся, а також косметику і парфумерію.

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Чоловікам же дарують техніку, вибирають безпровідні навушники, смарт-годинники і портативні колонки. Витрачають в середньому 820 грн.

Нові тренди 2022 року

Фахівці майданчика авторських товарів від майстрів і локальних брендів Crafta.ua. стверджують, що попит на такі сувеніри та іграшки зʼявився ще з кінця жовтня (минулого року їх почали купувати лише в середині листопада).

Трендами прийдешнього року є:

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адвент-календарі. Покупці шукали як календарі під декорування, так і вже готові. Також активно замовляли адвент-свічки;

ялинкові іграшки з фото. Українці купують деревʼяні, вʼязані та іграшки з фетру (попит на них зріс на 20%). Цьогоріч мегапопулярні настільні мініялинки.

Листівки у 2021 році замовляють на 25% частіше, крафтові цукерки та шоколад на 88%, а печиво з розписом на 64%.

Проте найпопулрнішими товарами з листопада 2021 року стали екосумки та мішечки — їх продажі зросли на 178%.

На що українці тратять найбільше

За ІІІ квартал 2021 року українці витратили957,5 млрд грн, це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Згідно з даними Держстату, найбільше українці витратили на "продукти харчування та безалкогольні напої" – 41,0%.

На другому місці витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 12%, а на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики припадає 7,7% витрат.

Також наші співвітчизники витрачають на:

транспорт – 9,4%;

охорону здоров'я – 6,1%;

одяг та взуття – 5,1%;

предмети домашнього побуту, побутову техніку та поточне утримання житла – 3,8%;

відпочинок та культуру – 3,8%;

зв'язок – 2,7%;

ресторани та готелі – 2,8%;

освіту – 1,3%;

різні товари та послуги – 4,1%.

Раніше ми повідомляли, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

А також розбиралися, скільки загалом українці витрачатимуть щороку на пластикові пакети. Мова йде не про один мільярд гривень.