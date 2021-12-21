Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Стосується кожного: на що найбільше грошей витрачають українці

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Витрати українців зросли на 9% – витрачають на найнеобхідніше
Найбільше українці витрачають на три важливі сфери
Найбільше українці витрачають на три важливі сфери / Фото: Колаж: Сьогодні

За ІІІ квартал 2021 року українці витратили 957,5 млрд грн, це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Згідно з даними Держстату найбільше українці витратили на "Продукти харчування та безалкогольні напої" – 41,0%.

Реклама

На другому місці витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 12%, а на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики витратили 7,7% витрат.

Також наші співвітчизники витрачають на:

  • Транспорт – 9,4%;
  • Охорону здоров'я – 6,1%;
  • Одяг та взуття – 5,1%;
  • Предмети домашнього побуту, побутову техніку та поточний утримання житла – 3,8%;
  • Відпочинок та культуру – 3,8%;
  • Зв'язок – 2,7%;
  • Ресторани та готелі – 2,8%;
  • Освіту – 1,3%;
  • Різні товари та послуги – 4,1%.

/ Фото: скріншот

Реклама

На що витрачали минулого року?

Минулого року українці левову частку своїх доходів витратили на продукти харчування, алкоголь та сигарети, і вже зовсім мізерні суми пішли на освіту, культуру та відпочинок.

Такий висновок можна зробити з даних державної статистики щодо кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями у 2020 році.

У ТОП-5 витрат потрапили:

Реклама
  • продукти харчування та безалкогольні напої – 1261045 млн грн (41%);
  • житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 435 410 млн грн (14,1%);
  • транспорт – 263461 млн грн (8,6%);
  • алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);
  • охорона здоров'я – 186,872 млн грн (6,1%).

Раніше ми повідомляли, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

Нагадаємо, що з початку 2021 року до України імпортували на 5 млрд грн агропромислової продукції, що на 22% більше, ніж 2020-го.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти