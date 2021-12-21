Миллиарды за пластиковые пакеты: сколько ежегодно будут тратить украинцы на "кульки"

В целом украинцы будут оставлять в магазинах ежегодно немаленькие суммы

Украинцы, покупая пластиковые пакеты, оставят в магазинах более миллиарда гривен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если каждый украинец будет использовать 500 пакетов ежегодно, то, в конечном счете, мы заплатим примерно два миллиарда гривен. Арифметика обобщена, однако четко вырисовывает картину расходов народа за год платных "кульков".

"Сегодня" приблизительно подсчитал, сколько обычному украинцу обойдется данный "пластиковый переворот".

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Да, за сообщением министра здравоохранения Виктора Ляшко, каждый год каждый из нас в среднем использует 500 пластиковых пакетов. В Европе, к слову, данный показатель составляет 90 пакетов на человека. Однако объем переработанного пластика в нашем государстве достигает 6%, в в то же время в Европе — до 70%.

Сколько будем тратить?

Как только запрет на бесплатное распространение пластивых пакетов вступил в силу, магазины и заведения общепита установили свои цены. Кто-то торгует "кульками" за 10 копеек, кто-то за 50 копеек, а кто-то и за 5 гривен.

Возьмем, к примеру, популярный украинский супермаркет средней ценовой категории, где пластиковый пакет стоит 10 копеек. Умножаем эту сумму на 500 (количество пакетов, которые использует украинец ежегодно) и у нас получается 50 гривен. Столько примерно потратит украинец на год, покупая "кульки".

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За данным Госстата, количество населения по состоянию на сентябрь 2021 составило 41,34 млн человек.

Соответственно, в целом украинцы потратят более 2 миллиардов гривен в год, просто покупая пластиковые пакеты.

/ Фото: скриншот

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Такая ситуация будет еще недолго, ведь с 1 февраля устанавливаются минимальные обязательные цены на пластиковые пакеты. Цены установили для пакетов со стенками толщиной более 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров:

2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;

2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;

3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Продолжаем нашу арифметику:

500 * 2 = 1000 гривен — один человек потратит за год.

1000 * 41,34 млн = 4,13 млрд грн — в целом потратят украинцы.

Отметим, что цены, установленные Кабмином, минимальны, а торговые сети могут устанавливать свои цены и продавать пакеты дороже.

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.

начался 10 декабря. Согласно законодательству бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги. Второй этап стартует с марта 2022 года. Им запрещается распространение пакетов до 50 микрометров.

стартует с марта 2022 года. Им запрещается распространение пакетов до 50 микрометров. Третий этап. С 1 января 2023 г. запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Раньше мы узнавали, что думают украинцы об этом запрете.

А также сообщали, как украинский супермаркет обошел законы об ограничении обращения пластиковых пакетов.