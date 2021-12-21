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Миллиарды за пластиковые пакеты: сколько ежегодно будут тратить украинцы на "кульки"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 19:24
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В целом украинцы будут оставлять в магазинах ежегодно немаленькие суммы
Украинцы, покупая пластиковые пакеты, оставят в магазинах более миллиарда гривен
Украинцы, покупая пластиковые пакеты, оставят в магазинах более миллиарда гривен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если каждый украинец будет использовать 500 пакетов ежегодно, то, в конечном счете, мы заплатим примерно два миллиарда гривен. Арифметика обобщена, однако четко вырисовывает картину расходов народа за год платных "кульков".

"Сегодня" приблизительно подсчитал, сколько обычному украинцу обойдется данный "пластиковый переворот".

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Да, за сообщением министра здравоохранения Виктора Ляшко, каждый год каждый из нас в среднем использует 500 пластиковых пакетов. В Европе, к слову, данный показатель составляет 90 пакетов на человека. Однако объем переработанного пластика в нашем государстве достигает 6%, в в то же время в Европе — до 70%.

Сколько будем тратить?

Как только запрет на бесплатное распространение пластивых пакетов вступил в силу, магазины и заведения общепита установили свои цены. Кто-то торгует "кульками" за 10 копеек, кто-то за 50 копеек, а кто-то и за 5 гривен.

Возьмем, к примеру, популярный украинский супермаркет средней ценовой категории, где пластиковый пакет стоит 10 копеек. Умножаем эту сумму на 500 (количество пакетов, которые использует украинец ежегодно) и у нас получается 50 гривен. Столько примерно потратит украинец на год, покупая "кульки".

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За данным Госстата, количество населения по состоянию на сентябрь 2021 составило 41,34 млн человек.

Соответственно, в целом украинцы потратят более 2 миллиардов гривен в год, просто покупая пластиковые пакеты.

/ Фото: скриншот

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Такая ситуация будет еще недолго, ведь с 1 февраля устанавливаются минимальные обязательные цены на пластиковые пакеты. Цены установили для пакетов со стенками толщиной более 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров:

  • 2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;
  • 3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Продолжаем нашу арифметику:

500 * 2 = 1000 гривен — один человек потратит за год.

1000 * 41,34 млн = 4,13 млрд грн — в целом потратят украинцы.

Отметим, что цены, установленные Кабмином, минимальны, а торговые сети могут устанавливать свои цены и продавать пакеты дороже.

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

  • Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап стартует с марта 2022 года. Им запрещается распространение пакетов до 50 микрометров.
  • Третий этап. С 1 января 2023 г. запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Раньше мы узнавали, что думают украинцы об этом запрете.

А также сообщали, как украинский супермаркет обошел законы об ограничении обращения пластиковых пакетов.

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