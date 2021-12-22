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Сэкономить не получилось. Сколько украинцы потратили на новомодные украшения к Новому году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 12:39
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В этом году украинцы тратят на новогодние украшения гораздо больше, чем в прошлом
Украинцы начали больше тратить на елочные украшения
Украинцы начали больше тратить на елочные украшения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Самой большой популярностью в украинцев пользуются праздничное освещение, декор, новогодние игрушки и украшения. В этом году на них, по статистическим данным, мы тратим больше, чем в прошлом.

Об этом "Сегодня" рассказали специалисты Prom.ua и Crafta.ua.

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Что украинцы выбирают и сколько тратят

По данным крупнейшего маркетплейса страны Prom.ua, спрос на праздничное освещение вырос на 76% по сравнению с декабрем 2020, на декор – на 47%, а на игрушки – на 35%.

Украинцы тратят на:

  • гирлянды и светодиодные ленты – в среднем 510 грн;
  • декор, в лидерах – искусственные елки. На них тратят 1320 грн, что на 19% больше, чем в прошлом;
  • новогодние игрушки. Средний чек 450 грн. Это на 22% больше чем в декабре 2020 года;
  • детские товары. Спрос на них вырос на 45%. На подарки детям выбирают в данный момент мягкую игрушку Лалафанфан, скетч-маркеры, магнитные конструкторы, санки и наборы для рисования. Средний чек 640 грн;
  • новогодние костюмы. Самые популярные – зайчик и Дед Мороз. Тратят на них в среднем 520 грн.

На подарки женщинам тратят примерно от 320 грн до 670 грн. Покупают обычно платья, пижамы, зеркала с подсветкой, фены и плойки для волос, а также косметику и парфюмерию.

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Мужчинам же дарят технику, выбирают беспроводные наушники, смарт-часы и портативные колонки. Тратят в среднем 820 грн.

Новые тренды 2022 года

Специалисты площадки авторских товаров от мастеров и локальных брендов Crafta.ua. утверждают, что спрос на такие сувениры и игрушки появился с конца октября (в прошлом году их начали покупать только в середине ноября).

Трендами года являются:

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  • адвент-календари. Покупатели искали как календари под декорирование, так и готовые. Также активно заказывали адвент-свечи;
  • елочные игрушки с фото. Украинцы покупают деревянные, вязаные и игрушки из фетра (спрос на них вырос на 20%). В этом году мегапопулярные настольные мини-елки.

Открытки 2021 заказывают на 25% чаще, крафтовые конфеты и шоколад на 88%, а печенье с росписью на 64%.

Однако самыми популярными товарами с ноября 2021 года стали эко-сумки и мешочки — их продажи выросли на 178%.

На что украинцы тратят больше всего

За ІІІ квартал 2021 года украинцы потратили 957,5 млрд грн, это на 9% больше чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно данным Госстата, больше всего украинцы потратили на "продукты питания и безалкогольные напитки" — 41,0%.

На втором месте расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 12%, а на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики приходится 7,7% расходов.

Также наши соотечественники тратят на:

  • транспорт – 9,4%;
  • здравоохранение – 6,1%;
  • одежда и обувь – 5,1%;
  • предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 3,8%;
  • отдых и культуру – 3,8%;
  • связь – 2,7%;
  • рестораны и отели – 2,8%;
  • образование – 1,3%;
  • разные товары и услуги – 4,1%.

Ранее мы сообщали, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

А также разбирались, сколько в общем украинцы будут тратить ежегодно на пластиковые пакеты. Речь идет не об одном миллиарде гривен.

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