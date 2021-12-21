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Касается каждого: на что больше всего денег тратят украинцы

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 17:30
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Расходы украинцев выросли на 9% – тратят на самое необходимое
Больше всего украинцы тратят на три важные сферы
Больше всего украинцы тратят на три важные сферы / Фото: Коллаж: Сегодня

За III квартал 2021 года украинцы потратили 957,5 млрд грн, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно данным Госстата, больше всего украинцы потратили на "Продукты питания и безалкогольные напитки" – 41,0%.

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На втором месте растраты на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 12%, а на алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики потратили 7,7% расходов.

Также наши соотечественники тратят на:

  • Транспорт – 9,4%;
  • Здравоохранение – 6,1%;
  • Одежду и обувь – 5,1%;
  • Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 3,8%;
  • Отдых и культуру – 3,8%;
  • Связь – 2,7%;
  • Рестораны и отели – 2,8%;
  • Образование – 1,3%;
  • Разные товары и услуги – 4,1%.

/ Фото: скриншот

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На что тратили в прошлом году?

В прошлом году украинцы львиную долю своих доходов потратили на продукты питания, алкоголь и сигареты, и уж совсем мизерные суммы пошли на образование, культуру и отдых.

Такой вывод можно сделать из данных государственной статистики по конечным потребительским расходам домашних хозяйств по целям в 2020 году.

В ТОП-5 трат попали:

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  • продукты питания и безалкогольные напитки – 1 261 045 млн грн (41%);
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 435 410 млн грн (14,1%);
  • транспорт – 263 461 млн грн (8,6%);
  • алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);
  • здравоохранение – 186 872 млн грн (6,1%).

Ранее мы сообщали, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

Напомним, что с начала 2021 года в Украину импортировали на 5 млрд грн агропромышленной продукции, что на 22% больше, чем в 2020-м.

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