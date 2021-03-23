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Много ели и мало отдыхали: куда украинцы тратили деньги в 2020 году

23 марта, 16:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На продукты, алкоголь и сигареты украинцы потратили почти половину доходов

В прошлом году украинцы львиную долю своих доходов потратили на продукты питания, алкоголь и сигареты, и уж совсем мизерные суммы пошли на образование, культуру и отдых.

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Такой вывод можно сделать из данных государственной статистики по конечным потребительским расходам домашних хозяйств по целям в 2020 году.

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В целом расходы всех домохозяйств в прошлом году составили 3 079 246 млн грн, из них украинцы потратили на:

  • продукты питания и безалкогольные напитки – 1 261 045 млн грн (41%);
  • алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики – 232 564 млн грн (7,6%);
  • одежду и обувь – 145 674 млн грн (4,7%);
  • жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 435 410 млн грн (14,1%);
  • здравоохранение – 186 872 млн грн (6,1%);
  • транспорт – 263 461 млн грн (8,6%);
  • связь – 84 721 млн грн (2,8%);
  • отдых и культуру – 104079 млн грн (3,4%);
  • образование – 38 128 млн грн (1,2%);
  • рестораны и гостиницы – 79 034 млн грн (2,6%);
  • различные товары и услуги – 130 803 млн грн (4,1%).

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Напомним, экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что украинцы тратят на еду значительно больший процент своих доходов, чем жители стран ЕС.

Также сообщалось, что в Украине растут долги по зарплате и назвали ТОП-5 областей и отраслей в 2020 году.

А тем временем напомним, куда украинцы могут поехать отдыхать летом:

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продукты отдых статистика питание расходы алкоголь Госстат

Источник: Сегодня

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