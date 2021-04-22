СБУ викрила керівника і головбуха банку: брехали НБУ заради 50 млн кредиту

Шахраї кілька років подавали НБУ неправдиві дані про фінансовий стан банку

Служба безпеки України викрила у Києві голову правління та головного бухгалтера одного із банків, які намагалися приховати неплатоспроможність установи, тому фальсифікували документацію при подачі звітності Національному банку.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що зловмисники подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредиту на рефінансування. 2018‒2020 рр. вони неодноразово вносили у фінансову звітність недостовірні дані про права банку на майновий комплекс з харчового виробництва.

Балансову вартість комплексу визначили у 277 млн грн (13,7% від усіх активів банку). Отримавши недостовірні дані, регулятор видав банку 2019 року 7 млн грн рефінансування та 50 млн кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності.

Через дії спільників банк визнано неплатоспроможним, там введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків встановлюється.

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Голові правління та головбуху повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 ККУ (фальсифікація фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб). Її санкції передбачають штраф від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 10 років.

Нагадаємо, досудове розслідування розкрадання активів збанкрутілого банку "Аркада" завершилося, матеріали передають до суду. Уже відомо, що йдеться про незаконне присвоєння 72 млн гривень. Про підозру повідомили екс-голові правління Костянтину Паливоді (його ім'я офіційно не згадується), чотирьом службовцям банку і чотирьом керівникам підконтрольних "Аркаді" компаній.

Також нагадаємо, раніше суд арештував офіс банку "Аркада" в центрі Києва. Йдеться про будівлю за адресою вул. Ольгинська, 3А. Це майно визнано "предметом кримінального злочину".

У вересні 2020 року Паливоді вже обирали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. Тоді йшлося про нанесення збитків на 50 млн гривень.

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