СБУ разоблачила руководителя и главбуха банка: врали НБУ ради 50 млн кредита

Мошенники несколько лет подавали НБУ ложные сведения о финансовом состоянии банка

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве главу правления и главного бухгалтера одного из банков, которые пытались скрыть неплатежеспособность учреждения, поэтому фальсифицировали документацию при подаче отчетности Национальному банку.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что злоумышленники подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредита на рефинансирование. В 2018-2020 гг. они неоднократно вносили в финансовую отчетность недостоверные данные о правах банка на имущественный комплекс по пищевому производству.

Балансовую стоимость комплекса определили в 277 млн грн (13,7% от всех активов банка). Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности.

Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным, там введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается.

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Главе правления и главбуху сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК (фальсификация финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц). Ее санкции предусматривают штраф от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 10 лет.

Напомним, досудебное расследование хищения активов обанкротившегося банка "Аркада" завершилось, материалы передают в суд. Уже известно, что речь идет о незаконном присвоении 72 млн гривен. О подозрении сообщили экс-председателю правления Константину Паливоде (его имя официально не упоминается), четырем служащим банка и четырем руководителям подконтрольных "Аркаде" компаний.

Также напомним, ранее суд арестовал офис банка "Аркада" в центре Киева. Речь идет о здании по адресу ул. Ольгинская, 3А. Это имущество признано "предметом уголовного преступления".

В сентябре 2020 Паливоде уже выбирали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест. Тогда речь шла о нанесении ущерба на 50 млн гривен.

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