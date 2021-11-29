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"Санкції – перемога Путіна". У ЗМІ потрапив документ німецького уряду про "Північний потік – 2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 11:57
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Видання Axios повідомляє, що до них у розпорядження потрапив секретний документ німецького уряду, де йдеться про російський газогін
Німеччина назвала санкції проти "Північного потоку - 2" перемогою Путіна
Німеччина назвала санкції проти "Північного потоку - 2" перемогою Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецький уряд закликав членів американського конгресу не запроваджувати додаткові санкції проти російського газогону "Північний потік – 2".

Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на документи, які отримали у своє розпорядження.

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На думку німецьких політиків, санкції проти трубопроводу послаблять довіру до США та "зрештою зашкодять трансатлантичній єдності".

Утім, незадоволені республіканці у Конгресі США вимагають від президента Байдена запровадження більш жорстких санкцій та заходів проти "Північного потоку – 2".

Натомість у секретному документі від 19 листопада, який потрапив у розпорядження ЗМІ, зазначається, що Німеччина зробить деякі кроки, якщо Росія почне використовувати газ у якості зброї.

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Однак у тому ж документі йдеться, що ці кроки виключають рішучі публічні заяви, які критикують поведінку Росії, дають "оцінку" вірогідності припинення майбутніх зустрічей на політичні теми та розгляд обмежень, які можливо накласти на майбутні проєкти РФ.

Автори документу також зазначають, що наразі "Північний потік – 2" не загрожує Україні, і так буде доти, доки "забезпечується розумний транзит газу".

Також у документі американські санкції називають "перемогою Путіна", оскільки вони, на думку Німеччини, розділять західних союзників.

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Санкції США проти "Північного потоку – 2"

23 листопада Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що вони запроваджують санкції проти "Північного потоку – 2", а саме проти двох кораблів та однієї компанії, що брали участь у реалізації проєкту.

Такі заходи у РФ назвали порушенням міжнародного права, а от у "Нафтогазі" підтримали, хоча і вважають, що ці санкції занадто слабкі. Такої думки дотримується і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" експерт заявив, що це лише "санкції навздогін", щоб показати свою "боротьбу" із путінським проєктом.

Про небезпеку "Північного потоку – 2" для України попереджає і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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