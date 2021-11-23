Санкций США против "Северного потока-2" недостаточно: в "Нафтогазе" предупредили об агрессии РФ

В "Нафтогазе" предупредили, что против "Северного потока-2"необходимо вводить дополнительные санкции прямо сейчас

Когда США могут отменить санкции против "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская компания "Нафтогаз" приветствовала введение санкций США против "Северного потока-2", и рассказала при каких условиях их могут отменить.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

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По словам Витренко, Россия использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и других стран и намеренно ограничивает поставки газа в Европу.

"Путин прямо заявляет: если хотите получать больше газа – должны позволить, чтобы "Северный поток-2" работал, и речь не идет даже о соблюдении европейского законодательства. Санкции США – мощный инструмент, очень важный, чтобы остановить использование газа как оружия", – заявил глава "Нафтогаза".

В то же время глава "Нафтогаза" подчеркнул, что оттягивание Соединенными Штатами принятия решений о применении по-настоящему действенных санкций против "Северного потока-2" поощряет РФ к дальнейшей военной агрессии.

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"Заявления о введении действенных санкций против Северного потока-2 только в случае войны могут рассматриваться Россией как приглашение к военной агрессии", – добавил Витренко.

Почему санкции могут быть отменены?

По мнению главы правления, жесткие санкции нужно вводить прямо в данный момент, чтобы это не создавало угроз для энергоснабжения Европы.

"Если Россия перейдет к игре по правилам и не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать газ как товар, если она не будет использовать его для политических и военных преимуществ – тогда США могут пересмотреть свое решение и отменить санкции", – считает глава "Нафтогаза".

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Санкции США против "Северного потока-2"

22 ноября Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против двух судов и одной компании, участвующих в реализации проекта Северный поток-2.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это нарушением международного законодательства.

"Сегодня" рассказывали, какие убытки может понести Украина из-за запуска Северного потока-2 и писали, что в Европе снова начали стремительно расти цены на газ.