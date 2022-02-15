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З українських виробників хочуть "здерти" ще один податок – хто постраждає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 07:12
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Розповідаємо, як рішення Європарламенту може зашкодити українським експортерам найрізноманітніших товарів
Що може статися з українськими виробниками
Що може статися з українськими виробниками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З українських виробників під гаслом турботи про довкілля зажадали взяти більше грошей у Європарламені. Вітчизняний бізнес називає це торговою війною, і програти в ній може вся країна.

Про те, чи можуть українські товари поступитися місцем на полицях європейських магазинів конкурентам, розповіли у сюжеті каналу "Україна 24".

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Наприклад у Брюссельській крамниці у відділі солодощів – український імпорт, а на іншій полиці, на топовій позиції, на рівні очей, рідні слоїки з консервацією.

Однак усі ці крупи, цукор, солодощі можуть зникнути з полиць іноземних магазинів, оскільки більшого податку з імпортних продуктів зажадали у Європарламенті. Усе через вуглецевий слід, які ті лишають, поки їх виробляють і довозять у країни західної Європи.

"Це сотні мільйонів євро які додатковим тягарем ляжуть на плечі наших виробників", каже народний депутат Сергій Магера.

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За словами президента об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, по українській металургії зокрема це вдарить набагато більше, ніж у інших країнах.

"Україна – це єдина країна, де експорт у виробництві металопродукції становить таку величезну цифру як 80%", – пояснює експрт.

Першими заплатять виробники цементу, хімдобрив, металурги та енергетики. Однак список "брудних" виробів у парламенті ЄС планують розширити. От приміром порахували, що мед залишає такий же вуглецевий слід як і сталь.

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Якщо закон приймуть, наші виробники мають купувати спеціальні сертифікати. І скільки доведеться платити, що виробникам цементу, чи зефіру – ніхто не знає. Ціна залежатиме від коливань на спец-біржі, де встановлюватимуть вартість на тонну викидів вуглецю і змінюватимуть її щодня.

"Йдеться не про екологію і навіть не про кліматичні зміни. Фактично йдеться про економіку. На превеликий жаль, Європейський Союз використовує цей привід для того, щоб запровадити додаткові обмеження на всю продукцію, що поставляється до Євросоюзу", – каже Каленков.

Може обернутись катастрофою

Про податки на вуглецеві викиди у Євросоюзі – говорили роками. Минулоріч в Уряді навіть створили спец-комісію, аби відстоювати вітчизняних виробників-експортерів. Однак досі, результатів жодних, бізнес певний, що торгову війну Україна програє.

Якщо наші урядовці не домовляться з європейськими, це обернеться катастрофою. І вже з літа почнуть зникати з їхніх ринків хімдобрива і вироби зі сталі, далі менше повезуть кондитерки, круп, цукру.

Збитки будуть колосальні, позаяк валюта в бюджет просто більше не прийде. І вже такі наслідки на своїх кишенях відчує кожен з нас, зазначають експерти.

"Сьогодні" також писали, що Україна підписала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною і розповідали, що Європа визнала газ та атом майже зеленими технологіями.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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