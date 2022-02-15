З українських виробників хочуть "здерти" ще один податок – хто постраждає

Розповідаємо, як рішення Європарламенту може зашкодити українським експортерам найрізноманітніших товарів

Що може статися з українськими виробниками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З українських виробників під гаслом турботи про довкілля зажадали взяти більше грошей у Європарламені. Вітчизняний бізнес називає це торговою війною, і програти в ній може вся країна.

Про те, чи можуть українські товари поступитися місцем на полицях європейських магазинів конкурентам, розповіли у сюжеті каналу "Україна 24".

Реклама

Наприклад у Брюссельській крамниці у відділі солодощів – український імпорт, а на іншій полиці, на топовій позиції, на рівні очей, рідні слоїки з консервацією.

Однак усі ці крупи, цукор, солодощі можуть зникнути з полиць іноземних магазинів, оскільки більшого податку з імпортних продуктів зажадали у Європарламенті. Усе через вуглецевий слід, які ті лишають, поки їх виробляють і довозять у країни західної Європи.

"Це сотні мільйонів євро які додатковим тягарем ляжуть на плечі наших виробників", каже народний депутат Сергій Магера.

Реклама

За словами президента об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, по українській металургії зокрема це вдарить набагато більше, ніж у інших країнах.

"Україна – це єдина країна, де експорт у виробництві металопродукції становить таку величезну цифру як 80%", – пояснює експрт.

Першими заплатять виробники цементу, хімдобрив, металурги та енергетики. Однак список "брудних" виробів у парламенті ЄС планують розширити. От приміром порахували, що мед залишає такий же вуглецевий слід як і сталь.

Реклама

Якщо закон приймуть, наші виробники мають купувати спеціальні сертифікати. І скільки доведеться платити, що виробникам цементу, чи зефіру – ніхто не знає. Ціна залежатиме від коливань на спец-біржі, де встановлюватимуть вартість на тонну викидів вуглецю і змінюватимуть її щодня.

"Йдеться не про екологію і навіть не про кліматичні зміни. Фактично йдеться про економіку. На превеликий жаль, Європейський Союз використовує цей привід для того, щоб запровадити додаткові обмеження на всю продукцію, що поставляється до Євросоюзу", – каже Каленков.

Може обернутись катастрофою

Про податки на вуглецеві викиди у Євросоюзі – говорили роками. Минулоріч в Уряді навіть створили спец-комісію, аби відстоювати вітчизняних виробників-експортерів. Однак досі, результатів жодних, бізнес певний, що торгову війну Україна програє.

Якщо наші урядовці не домовляться з європейськими, це обернеться катастрофою. І вже з літа почнуть зникати з їхніх ринків хімдобрива і вироби зі сталі, далі менше повезуть кондитерки, круп, цукру.

Збитки будуть колосальні, позаяк валюта в бюджет просто більше не прийде. І вже такі наслідки на своїх кишенях відчує кожен з нас, зазначають експерти.

"Сьогодні" також писали, що Україна підписала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною і розповідали, що Європа визнала газ та атом майже зеленими технологіями.