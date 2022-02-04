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Большой успех или просчет? Что принесет Украине соглашение о свободной торговле с Турцией

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 февраля, 09:47
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Рассказываем, в чем основной риск этого соглашения и какие позитивные моменты оно принесет Украине
Чего ждать после подписания договора с Турцией
Чего ждать после подписания договора с Турцией / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Экономика Турции намного мощнее, и после подписания договора о свободной торговле с этой страной встает вопрос – выдержат ли украинские предприятия конкуренцию.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил политолог Александр Антонюк.

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Однако эксперт подчеркнул, что положительных моментов в этом договоре достаточно много. В частности, Украина будет иметь возможность обеспечивать себя разнообразным сырьем и иметь более широкий доступ к рынкам.

"Расширение рынков для Украины – это безусловно большой позитив. А что касается всего остального, если мы говорим о готовой продукции, то это будет показывать время – выдержим ли мы или нет", – сказал Антонюк.

В то же время дипломат Александр Чалый заявил, что соглашение о свободной торговле – это стратегический успех и большое историческое достижения для Украины.

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"Да, у этого соглашения есть много рисков, однако это уже от нас зависит – как мы его используем. Сегодня нужно его не критиковать, а работать рационально и креативно, чтобы создать фундамент для украинского бизнеса, что позволит использовать соглашение в пользу национальных интересов" , – сказал Чалый.

Он подчеркнул, что подробно прочитал соглашение и подчеркнул, что оно также позволяет увеличивать поток инвестиций в Украину.

Соглашение о свободной торговле с Турцией

3 февраля во время встречи президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве был подписан ряд важных документов, среди них главный – соглашение о свободной торговле.

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Суть договоренности состоит в том, что Турция устанавливает 0% пошлины более чем на 10 тысяч товаров (что составляет 95% от общего количества экспортируемых Украиной товаров). Еще более чем на 1000 позиций устанавливается пониженная пошлина.

Украина же оставляет за собой право применять таможенную пошлину на экспорт металлолома, а со стороны Турции для нас открывается внутренний рынок металла.

Ожидается, что это будет приносить Украине дополнительные 2% ВВП ежегодно.

Какие секторы охватывает сделка?

Новое соглашение между странами распространяет свое действие на следующие сектора:

  • металлургия;
  • судостроение, яхты и техническое обслуживание;
  • системы кондиционирования;
  • мебель;
  • автомобилестроение;
  • табачная продукция;
  • свежие фрукты и овощи;
  • оборонной промышленности.

"Сегодня" также писали, какие еще важные документы подписали Зеленский и Эрдоган и рассказывали, что Украина продолжила запрет на ввоз российских товаров.

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