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Російська "Татнафта" втратила все: що з нею зробили в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 16:53
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Розповідаємо, про яке рішення щодо активів компанії російського агресора повідомило українське ДБР
У "Татнафти" арештували активи і майно
У "Татнафти" арештували активи і майно / Фото: Колаж: Сьогодні,

В Україні на майно, рахунки та корпоративні права групи компаній російської "Татнафти" наклали арешт. Власників підозрюють у фінансуванні насильницької зміни та повалення конституційного ладу в нашій країні.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Що саме арештували у росіян і у скільки мільярдів це оцінюють

ДБР підозрює власників "Татнафти" у фінансуванні дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Є відповідне кримінальне провадження. В його рамках бюро отримало ухвалу судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній "Татнафти". Як зазначають у ДБР, вона постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міноборони РФ.

Загалом у "Татнафти" арештували 115 об'єктів:

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  • нафтобази;
  • заправні станції;
  • нежитлові будівлі;
  • земельні ділянки;
  • 118 бензовозів і автомобілів.

Поки що загальна вартість цього майна не оцінена, але приблизно це може коштувати понад 2 млрд грн. Крім того, на суму близько 400 млн грн у "Татнафти" арештували корпоративні права та рахунки її підприємств.

Усі ці активи російської компанії передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Україна почала примусово вилучати майно РФ

На початку травня Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про націоналізацію майна РФ. Тоді ухвалили рішення примусово вилучити корпоративні права у розмірі 99,7% Промінвестбанку, який належить "ВЕБ.РФ", та 100% Міжнародного резервного банку, який належить Сбербанку Росії.

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Також у цих банків вилучать фінансові активи, зокрема право вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку, Сбербанку до МР Банку і обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.

Ми також писали, що у вівторок, 31 травня, лідери Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який включає зокрема часткове ембарго на нафту.

Читайте детально у нашому матеріалі, про які санкції домовилися у ЄС і які умови встановили для часткового ембарго на російську нафту.

Ми розповідали і про те, на скільки до кінця року зростуть ціни в Україні.

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