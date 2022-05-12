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Україна почала примусово вилучати майно РФ – що націоналізують першим

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 13:06
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До Верховної Ради на затвердження передали указ президента Володимира Зеленського про націоналізацію майна РФ
"Дочки" російських банків потрапили під націоналізацію
"Дочки" російських банків потрапили під націоналізацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні дозволили націоналізувати російське майно. Перше таке рішення РНБО вже прийняла.

Згідно з ним, Україна націоналізує корпоративні права українських "дочок" російських "Сбербанку" та "ВЕБ.РФ". Про це йдеться у відповідних документах на сайті Верховної Ради.

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Що підлягає націоналізації

Отже, відповідно до рішення РНБО від 11 травня, в Україні примусово вилучать корпоративні права у розмірі 99,7% "Промінвестбанку", який належить "ВЕБ.РФ" та 100% "Міжнародного резервного банку", який належить "Сбербанку Росії".

Також у цих банків вилучать фінансові активи, зокрема право вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до "Промінвестбанку", "Сбербанку" до "МР Банку" і обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.

Вилучать і інші фінансові активи, окрім 3 млрд грн "МР Банку", які потрібні на задоволення вимог його кредиторів.

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Виконати указ потрібно протягом 10 днів з моменту його опублікування.

Російське майно націоналізують і за кордоном

Раніше ми розповідали, британський уряд планує тимчасово націоналізувати дочірню компанію російського "Газпрому". Дочірня компанія газового монополіста РФ відповідає за роздрібну торгівлю блакитним паливом.

Підприємство має майже 30 тисяч клієнтів у сфері бізнесу, однак через західні санкції вони не хочуть співпрацювати з представництвом Росії. Щоб забезпечити приватні та державні компанії газом, Велика Британія може на деякий час націоналізувати Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd.

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Відомо, що "дочкою" "Газпрому" керують представники у Лондоні та Манчестері. Газ, яким вона торгує, постачають, зокрема, до британської Національної служби охорони здоров'я. Об'єми постачання є вдвічі більшими, ніж від місцевого Bulb Energy Ltd, а це означає, що у разі припинення закупівель російського газу ціни на нього значно зростуть.

Ми також пояснювали, як працює схема "Газпрому" та "Роскосмосу" для обходу санкцій, та писали що через економічні обмеження, накладені на російський Альфа-Банк, його дочірня компанія в Нідерландах збанкрутувала.

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