Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Российская "Татнефть" потеряла все: что с ней сделали в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 16:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, о каком решении по активам компании российского агрессора сообщило украинское ДБР
У "Татнефти" арестовали активы и имущество
У "Татнефти" арестовали активы и имущество / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня, wikimedia

В Украине на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти" наложили арест. Владельцев подозревают в финансировании насильственного изменения и свержения конституционного строя в нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Реклама

Что именно арестовали у россиян и во сколько миллиардов это оценивают

ДБР подозревает владельцев "Татнефти" в финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Есть соответствующее уголовное производство. В его рамках бюро получило определение судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний "Татнефти". Как отмечают в ДБР, она поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Минобороны РФ.

В общем у "Татнефти" арестовали 115 объектов:

Реклама
  • нефтебазы;
  • заправочные станции;
  • нежилые здания;
  • земельные участки;
  • 118 бензовозов и автомобилей.

Пока общая стоимость этого имущества не оценена, но примерно это может стоить более 2 млрд грн. Кроме того, на сумму около 400 млн грн у "Татнефти" арестовали корпоративные права и счета ее предприятий.

Все эти активы российской компании передадут Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Украина начала принудительно изымать имущество РФ

В начале мая Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о национализации имущества РФ. Тогда приняли решение принудительно изъять корпоративные права в размере 99,7% Проминвестбанка, принадлежащего "ВЭБ.РФ", и 100% Международного резервного банка, принадлежащего Сбербанку России.

Реклама

Также у этих банков изымут финансовые активы, в частности право требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку, Сбербанку к МР Банку и обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.

Мы также писали, что во вторник, 31 мая, лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против России, включающий, в частности, частичное эмбарго на нефть.

Читайте подробно в нашем материале, о каких санкциях договорились в ЕС и какие условия установили для частичного эмбарго на российскую нефть.

Мы рассказывали и о том, на сколько до конца года увеличатся цены в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31346.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1942.31

Litecoin (LTC)

67.34

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять