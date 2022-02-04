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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Росія знову експериментує? Що відбувається з транзитом газу через Україну

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 лютого, 14:01
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При цьому обсяг прокачування газу в інші країни зріс
Обсяг транзиту газу через Україну падає кілька днів поспіль
Обсяг транзиту газу через Україну падає кілька днів поспіль / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Обсяг прокачування газу через Україну російською компанією "Газпром" у січні 2021 року становив у середньому 54 млн. куб. м на добу (мінімум 43 млн куб. м та максимум 74 млн куб. м), що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Про це пише видання Інтерфакс, з посиланням на оперативні дані "Оператора ГТС України".

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Повідомляється, що після 107 млн кубометрів 1 лютого, 91 млн кубометрів 2 лютого, 83 млн кубометрів 3 лютого, подана "Газпромом" номінація на 4 лютого становить всього 70 млн кубометрів.

При цьому "Газпром" і надалі відмовляється бронювати потужності газопроводу "Ямал-Європа", щоб прокачувати газ до країн ЄС, свідчать дані GSA.

Вартість газу на європейському хабі TTF підвищилася до $937 за 1000 кубометрів у четвер після $884 в середу.

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Зазначимо, що потужність ГТС України становить 145 млрд. куб. м і цього цілком достатньо, щоб забезпечити весь експорт блакитного палива до Євросоюзу без додаткових газопроводів.

Що буде з наступним опалювальним сезоном?

Україна вже розпочала підготовку до наступної зими: "Нафтогаз" планує імпортувати майже 300 млн. кубометрів газу з країн Європи. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, газ закуповуватимуть в Угорщині, Польщі та Словаччині.

Також розпочався процес імпорту газу, який буде закачано для стійкого проходження вже наступного опалювального сезону.

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Раніше ми розповідали, що Україна та Польща задумали побудувати загальний газопровід, щоб збільшити обсяги постачання газу на Схід.

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