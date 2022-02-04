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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Россия снова экспериментирует? Что происходит с транзитом газа через Украину

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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4 февраля, 14:01
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При этом объем прокачки газа в другие страны вырос
Объем прокачки газа через Украину падает несколько дней подряд
Объем прокачки газа через Украину падает несколько дней подряд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Объем прокачки газа через Украину российской компанией "Газпром" в январе 2021 года составил в среднем 54 млн. куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Об этом пишет издание Интерфакс, ссылаясь на оперативные данные "Оператора ГТС Украины".

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Сообщается, что после 107 млн ​​кубометров 1 февраля, 91 млн кубометров 2 февраля, 83 млн кубометров 3 февраля, поданная "Газпромом" номинация на 4 февраля составляет всего 70 млн кубометров.

При этом "Газпром" и дальше отказывается бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа", чтобы прокачивать газ в страны ЕС, свидетельствуют данные GSA.

Стоимость газа на европейском хабе TTF повысилась до $937 за 1000 кубометров в четверг после $884 в среду.

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Отметим, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд куб. м и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить весь экспорт голубого топлива в Евросоюз без дополнительных газопроводов.

Что будет со следующим отопительным сезоном?

Украина уже начала подготовку к следующей зиме: "Нафтогаз" планирует импортировать почти 300 млн кубометров газа из стран Европы. По словам министра энергетики Германа Галущенко, газ будут закупать у Венгрии, Польши и Словакии.

Также начался процесс импорта газа, который будет закачан для устойчивого прохождения уже следующего отопительного сезона.

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Ранее мы рассказывали, что Украина и Польша задумали построить общий газопровод, чтобы увеличить объемы поставок газа на Восток.

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