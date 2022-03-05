Все найстрашніше попереду? Що ще загрожує Путіну за війну в Україні

У мережу проникла інформація про те, до яких економічних наслідків готувався Кремль перед війною

Наразі обговорюються нові санкції проти Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кремль готувався до санкціям за визнання незалежності "ЛДНР" та попросив фінансових аналітиків оцінити їх можливі наслідки. Ті зробили прогноз, але він виявився дещо оптимістичнішим, тижня реальність, у якій до Росії застосували жорсткіші обмеження за початок війни в Україні.

"Сьогодні" розбиралися, яких санкцій ще може вдатися Захід.

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До чого готувався Путін

Кремль готувався до нового пакету санкцій, який він припускав, що Захід введе проти Росії за визнання незалежності "ЛДНР". За даними російських ЗМІ, що банкіри представили уряду та Путіну презентацію з економічними наслідками від подальшої ескалації конфлікту з Україною.

При цьому визнання Росією суверенітету "ДНР" і "ЛНР" тоді розглядалося як найжорсткіший сценарій. Основні пункти презентації виглядали так:

сильне падіння ВВП – від 10% і більше;

різке, з 4% до 12%, зростання безробіття, а також зниження доходів населення;

необхідність докапіталізації банків на 5-6 трлн. рублів;

зростання ключової ставки до 20-30%;

зростання курсів валют до 150-200 рублів;

затримка розвитку через технологічного ембарго.

І це – лише за передбачуваного визнання Росією незалежності ДНР та ЛНР. Банкірам не було розказано про заплановані бойові дії в Україні.

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Що отримає Кремль

Реальні ж санкції Заходу виявилися жорсткішими і їхні наслідки для Росії будуть значно руйнівнішими. Адже за останні роки імпортозаміщення в Росії так і не було налагоджено, а без постачання імпортних товарів та обладнання складно налагодити своє виробництво.

"Деградація економіки РФ почалася ще за молодого Путіна. Нині ж ця деградація завдяки гігантській корупції вилізе через звичайні життєві проблеми. Якщо РФ терміново не здасться, у Росії буде звільнено кожного другого, хто займається у реальному бізнесі", – каже економіст Ерік Найман.

За його словами, лише чиновники та працівники держсектора більш-менш збережуть свої робочі місця.

"Хоча і їм навряд чи сподобається отримувати зарплату папером, на який не буде чого купити. Все що прив'язане до імпорту, як і в СРСР, розподілятиметься за великим блатом серед своїх. А чисто російських товарів вистачить лише виживання народу – хліб, картопля, макарони, цибулю, часник. На чорному ринку імпорт теж продаватиметься, але в три дороги", – каже Найман.

Експерт каже, що може дійти до того, що влада РФ платитиме зарплату лише держслужбовцям та працівникам держкомпаній, у тому числі для підтримки видимості своєї легітимності.

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"Щоправда, отоварюватимуть цю зарплату вони будуть за талонами та картками. Це неминуче, оскільки попереду тотальний дефіцит. А звичайні громадяни, не зайняті на держслужбі, зможуть жити або на хлібі та воді (макаронах та цибулі), а дефіцитну олію, цукор та інші товари отримають лише чиновники", – каже Найман.

Козирі у рукаві

І це ще не повний перелік санкцій, який Захід може покласти на Росію. Експерти кажуть, що зараз обговорюються нові санкційні варіанти.

"Захід може розширити блокування SWIFT на всю банківську систему. Ввести повну заборону за розрахунками за Visa та Mastercard. А ФАТФ може внести до чорного списку Росію та Білорусь. Так само не виключено, відключення всіх російських цінних паперів зі світових бірж, видалення з усіх індексів інвесторів, відключення Росії від світових цінних паперів та валютних клірингів та депозитів", – каже економіст Сергій Фурса.

За його словами, може бути введена заборона пенсійним системам США та ЄС утримувати російські активи. Також можуть бути розширені санкції проти російських чиновників та олігархів на їхні сім'ї.

"Можуть відправити додому дітей та дружин санкціонованих росіян із ЄС та США. Усі наявні активи можуть бути конфісковані. Чинний список санкцій буде розширено на всіх депутатів Думи, включаючи майбутніх обраних, вищих чиновників уряду і топ-100 олігархів", – резюмує Фурса.

Раніше ми писали про те, як довкола Росії опускається залізна завіса і вона повільно перетворюється на СРСР . Про інші фінансові втрати росіян читайте тут .