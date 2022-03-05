Все самое страшное впереди? Что еще грозит Путину за войну в Украине

В сеть просочилась информация о том, к каким экономическим последствиям готовился Кремль перед войной

Сейчас во всю обсуждаются новые санкции против России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кремль готовился к санкциям за признание независимости "ЛДНР" и попросил финансовых аналитиков оценить их возможные последствия. Те сделали прогноз, но он оказался несколько более оптимистичным, недели реальность, в которой к России применили более жесткие ограничения за начало войны в Украине.

"Сегодня" разбирались, к каким санкциям еще может прибегнуть запад.

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К чему готовился Путин

Кремль готовился к новому пакету санкций, который он предполагал Запад введет против России за признание независимости "ЛДНР". По данным российских СМИ, что банкиры представили правительству и Путину, презентацию с экономическими последствиями от дальнейшей эскалации конфликта с Украиной.

При этом, признание Россией суверенитета "ДНР" и "ЛНР" тогда рассматривалось как самый жёсткий сценарий. Основные пункты презентации выглядели так:

сильное падение ВВП – от 10% и более;

резкий, с 4% до 12%, рост безработицы, а также снижение доходов населения;

необходимость докапитализации банков на 5-6 трлн. рублей;

рост ключевой ставки до 20-30%;

рост курсов валют до 150-200 рублей;

задержка развития страны из-за технологического эмбарго.

И это – только при предполагаемом признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР". Банкирам не было рассказано о планируемых боевых действиях в Украине.

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Что получит Кремль

Реальные же санкции Запада оказались более жесткими и их последствия для России будут куда более разрушительными. Ведь за последние годы импортозамещение в России так и не было налажено, а без поставок импортных товаров и оборудования будет сложно наладить свое производство.

"Деградация экономики РФ началась еще при молодом Путине. А сейчас эта деградация благодаря гигантской коррупции вылезет через обычные житейские проблемы. Если РФ срочно не сдастся, в России будет уволен каждый второй, кто занимается в реальном бизнесе", – говорит экономист Эрик Найман.

По его словам, только чиновники и работники госсектора более-менее сохранят свои рабочие места.

"Хотя и им вряд ли понравится получать зарплату бумагой, на которую будет нечего купить. Все что привязано к импорту будет, как и в СССР, распределяться по большому блату среди своих. А чисто российских товаров хватит лишь для выживания народа – хлеб, картошка, макароны, лук, чеснок. На черном рынке импорт тоже будет продаваться, но в три дорога", – говорит Найман.

Эксперт говорит, что может дойти до того, что власти РФ будут платить зарплату только госслужащим и работникам госкомпаний, в том числе для поддержания видимости своей легитимности.

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"Правда отоваривать эту зарплату они будут по талонам и карточкам. Это неизбежно, так как впереди тотальный дефицит. А обычные граждане, не занятые на госслужбе, смогут жить или на хлебе и воде (макаронах и луке), а дефицитные масло, сахар и другие товары получат только чиновники", – говорит Найман.

Козыри в рукаве

И это еще не полный список санкций, который Запад может наложить на Россию. Эксперты говорят, что сейчас во всю обсуждаются новые санкционные варианты.

"Запад может расширить блокировку SWIFT на всю банковскую систему. Ввести полный запрет по расчетам по Visa и Mastercard. А ФАТФ может внести в черный список Россию и Белоруссию. Так же не исключено, отключение всех российских ценных бумаг с мировых бирж, удаление со всех индексов инвесторов, отключение России от мировых ценных бумаг и валютных клирингов и депозитов", – говорит экономист Сергей Фурса.

По его словам, может быть введен запрет пенсионным системам США и ЕС держать российские активы. Так же могут быть расширены санкции против российских чиновников и олигархов на их семьи.

"Могут отправить домой детей и жён санкционированных россиян из ЕС и США. Все имеющиеся активы могут быть конфискованы. Действующий санкционный список будет расширен на всех депутатов Думы, включая будущих избранных, высших чиновников правительства и топ-100 олигархов", – резюмирует Фурса.

Ранее мы писали о том, как вокруг России опускается железный занавес и она медленно превращается в СССР. О других финансовых потерях россиян читайте здесь.