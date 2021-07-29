Ревізори МВФ приїдуть в Україну, а Ощадбанк готують до приватизації – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський. Aото Reuters

Ревізори МВФ приїдуть в Україну, Ощадбанк готують до приватизації, долар в Україні подорожчав, "Нова пошта" вперше відправила посилку з безпілотним літаком, сенатори наважилися на шантаж Байдена через "Північний потік – 2".

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Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші економічні новини четверга, 29 липня.

Коли чекати ревізорів МВФ в Україні

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивним розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, вона анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні, про що сама і повідомила в своєму Twitter.

Георгієва та Зеленський поспілкувалися телефоном / Фото: AFP, Twitter, president.gov.ua

Ощадбанк готують до приватизації

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Державний Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку. Рішення ще має погодити глава Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.

Яку саме частку акцій може отримати в перспективі ЄБРР, поки не повідомляється. Експерт Case Україна Євген Дубогриз передбачає, що мова може йти про 20-25% акцій банку.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

Долар в Україні подорожчав вперше за тиждень

Національний банк України (НБУ) розрахував офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю , 30 липня. "Зелений" буде коштувати 26,89 грн, а євро – 31,92 грн. У порівнянні зі значеннями 29 липня курс долара виріс на три копійки. Це перше підвищення курсу з 21 липня. Проте за тиждень – з 23 по 30 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 30 копійок. Долар залишився на річних мінімумах, але експерти вже попереджали, що падіння курсу долара скоро закінчиться.

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Долар знову дорожчає. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

"Нова пошта" вперше відправила посилку з безпілотником

"Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон"). Посилка піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.), а на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) прибула о 12:00. Відстань в 480 км з відправленням БПЛА пролетів вперше в світі.

Тестову відправку здійснив безпілотний літак Discovery. Колаж: "Сьогодні"

"Північний потік – 2": сенатори зважилися на шантаж Байдена

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Група сенаторів-республіканців Конгресу США пригрозила заблокувати двох кандидатів на державні посади, якщо адміністрація президента Джо Байдена не змінить свою позицію щодо "Північного потоку – 2" і не введе нові санкції стосовно проекту. Про це йдеться в листі сенаторів на ім'я міністра фінансів США Джанет Йеллен, пише Bloomberg.

Йдеться про кандидатури Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг, які були висунуті на посади в Мінфіні. Ці посади мають на увазі контроль над фінансовими санкціями.