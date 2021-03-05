Рекорд з 2018 року: ціни на нафту злетіли на доковідний рівень

Після рішення країн ОПЕК+ не послабляти обмеження на видобуток нафти в квітні, ціни на нафту WTI вперше з 2018 року перетнули позначку 65 доларів за барель. Ф'ючерси на Brent торгуються вище 68 доларів за барель, на максимумах з весни 2019 року.

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Про це свідчать дані Markets Insider.

Так, до 14:15 за київським часом WTI торгувалася по 65,43 долара за барель. Добовий максимум – 65,46 долара за барель.

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Торги по нафті Brent до цього часу проходили на позначці 68,56 долара за барель. Максимум за добу – 68,57 долара.

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Нагадаємо, попередня домовленість ОПЕК+ діє до кінця березня. На ринку були сумніви, що Саудівська Аравія погодиться продовжити свої зобов'язання на квітень. Це чинило тиск ціни. Тепер, коли з'ясувалося, що Саудівська Аравія не буде нарощувати видобуток, котирування пішли вгору.

На цьому тлі аналітики вже переглядають свої прогнози цін, пише Reuters. Зокрема:

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни Brent на 5 доларів до 75 доларів за барель у другому кварталі і до 80 доларів за барель в третьому кварталі 2021 року.

UBS підвищив прогноз ціни Brent до 75 доларів за барель, а WTI – до 72 доларів у другій половині 2021 року.

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Як відомо, через подорожчання нафти ціни на бензин в Україні стрімко зростають.

А докладніше про те, як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

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