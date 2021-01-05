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Країни ОПЕК + домовилися про обсяги видобутку нафти на лютий і березень

5 січня, 23:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Росія наростить видобуток нафти на 65 тисяч барелів на добу

Країни Організації країн – експортерів нафти і держав, які не входять в неї (ОПЕК +) домовилися про параметри видобутку в лютому і березні.

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Як повідомляє прес-служба Міненерго Казахстану, Росія наростить видобуток нафти на 65 тисяч барелів на добу, а Казахстан – на 10 тисяч барелів.

Загальне обмеження видобутку країн ОПЕК + в січні 2021 року становитиме 7,2 млн барелів на добу.

До речі, Саудівська Аравія додатково знизить видобуток на мільйон барелів на добу, інші країни ОПЕК+ ще на 425 тисяч барелів на добу.

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Нагадаємо, за підсумками грудневої зустрічі країни ОПЕК+ домовилися про поступове збільшення нафтовидобутку, різко скорочене в минулому році.

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Також ми писали, що світові ціни на нафту знижуються на тлі впливу двох факторів. Це тривалі переговори ОПЕК + про обсяги видобутку нафти в 2021 році і введення в різних країнах нових карантинних обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

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нафта Росія Казахстан ОПЕК видобуток нафти
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