В ОПЕК+ не можуть домовитися: нафта дешевшає

Світові ціни на нафту знижуються на тлі впливу двох факторів. Це:

тривалі переговори ОПЕК+ про обсяги видобутку нафти 2021 року;

введення в різних країнах нових карантинних обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

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За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:57 за київським часом становила 50,97 долара за барель – на 0,12 долара (0,23%) менше, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 47,55 долара за барель, що на 0,07 долара (0,15%) нижче рівня попередньої сесії.

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"Повторне введення локдаунів у світі для захисту від мутації коронавірусуявлятиме собою найістотніший ризик у короткостроковій перспективі для повернення до нормальної ситуації, при якій спостерігається попит на нафту", – вважає старший ринковий стратег Axi Стівен Іннес, якого цитує Інтерфакс-Україна.

При цьому учасники ринку чекають продовження зустрічі ОПЕК+. У засіданні взяли перерву – до 16:30 за київським часом. Суть спору така: російська сторона і Казахстан виступають за збільшення видобутку нафти в лютому на 500 тис. б/д; інші учасники ОПЕК+ – проти, вони хочуть зберегти видобуток на січневому рівні.

Нагадаємо, за підсумками грудневої зустрічі країни ОПЕК+ домовилися про поступове збільшення нафтовидобутку, різко скороченого минулого року:

з 1 січня країни ОПЕК+ можуть збільшити видобуток нафти загалом на 500 тис. барелів на добу;

міністри вирішили збиратися щомісяця, щоб приймати рішення про рівні видобутку залежно від ситуації на ринку, але видобуток можна буде підвищити максимум на 500 тис. б/д на місяць.

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