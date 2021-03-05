ОПЕК+ домовився про видобуток нафти. Ціни вже рвонули вгору

Країни Організації країн – експортерів нафти і не входять в неї держав (ОПЕК +) домовилися про обсяги видобутку нафти в квітні. Попередня домовленість ОПЕК+ діє до кінця березня, і були сумніви, що Саудівська Аравія погодитися продовжити свої зобов'язання на квітень.
Проте поточний рівень скорочення видобутку збережеться для всіх країн альянсу. Це вже призвело до зростання цін на нафту – до максимумів з початку січня 2020 року.
Таке рішення було прийнято на засіданні ОПЕК+, повідомляє DW.
Винятком стали Росія і Казахстан, які зможуть збільшити виробництво на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно.
Але всі учасники угоди погодилися, що, незважаючи на позитивні новини – зростання попиту і початок масової вакцинації від коронавірусу, – на ринку нафти зберігається багато ризиків.
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Ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent вже виросла до 67,32 долара за барель. А квітневий ф'ючерс на нафту WTI зростає до 64,34 долара.
Обмеження на видобуток нафти вселяють оптимізм в інвесторів. Вони розраховують, що попит на сировину буде рости, а разом з цим підвищаться і ціни.
Наступні зустрічі міністрів JMMC і країн ОПЕК + заплановані на 31 березня і 1 квітня 2021 року. В цілому міністри вирішили збиратися щомісяця, щоб приймати рішення про рівні видобутку в залежності від ситуації на ринку, але видобуток можна буде підвищити максимум на 500 тис. б/д в місяць.
Нагадаємо, на тлі подорожчання нафти ціни на бензин в Україні стрімко зростають.
А докладніше про те, як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:
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