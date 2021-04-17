Різні для чоловіків і жінок – якими хитрощами в аптеках впарюють дорогі ліки

У аптекарів є десятки прийомів, щоб змусити покупця взяти препарат за сотні гривень, а дешеві ліки ховають подалі

Кожен шостий українець купує ліки за порадою аптекаря, а не лікаря, кажуть дані опитувань. І тенденція не змінюється навіть під час пандемії коронавірусу. Як заробляють аптекарі і якими прийомами впарюють дорогі ліки покупцям, досліджували журналісти програми "Головна тема з Оленою Кот".

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Журналістці вдалося влаштуватися на стажування навіть без спеціалізованої освіти, а найперше, чого вчили на стажуванні – продавати дорогі ліки. Виявилося, що для чоловіків і жінок працюють різні схеми обману.

Чоловікам:

Не розповідають про якість препаратів, оскільки чоловіки дивляться тільки на ціну.

Щоб не купили найдешевшу – приносять три препарати в різних цінових сегментах.

"Приносиш три мазі, наприклад, за 50, 120 і 180 грн. І кажеш: 180 – це з Німеччини, 120 – з Словенії, і ось є дешевше". Після слова "дешевше" його відразу і візьмуть", – говорить аптекар. При цьому в асортименті може бути препарат і дешевше названих.

Жінкам:

Розповідають про якість препарату. Переконують, що препарат дорогий, але швидко допоможе.

"Розповідаєш так, щоб людина пішла додому, взяла гроші і купила у тебе препарат за 300 грн", – інструктують в аптеці.

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"Джек-пот" для аптекарів – люди з симптомами ГРВІ, які погано почуваються.

"Кажуть "дайте мені щось від застуди" – і тут все, політ фантазії", – заявляє аптекар.

Є ще виверти, як нав'язати дорожчі препарати:

Якщо просять найменшу упаковку – посіяти сумніви, чи вистачить ліків на весь курс.

На вітрину не виставляти дешеві препарати.

З 4-х проінспектованих аптек тільки в одній не пропонували ліки на сотні гривень, а радили йти за призначенням до лікаря. Всі інші використовували вищеописані виверти на покупцях.

Тому, йдучи в аптеку, краще заздалегідь визначитися з ліками, які вам потрібні, і бажано проконсультуватися з лікарем, а не питати у аптекаря, який може навіть не мати фармацевтичної освіти, "що-небудь від застуди".

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2020 році в Україні подорожчали ліки, при цьому зростання цін на найбільш затребувані препарати перевищило рівень інфляції. Але українці мають право і на безкоштовні медикаменти – кому і що повинні видавати.

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