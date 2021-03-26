Ціни якраз для серцевого нападу – чому в Україні подорожчали ліки

За даними Держслужби статистики, за рік ціни на найзатребуваніші ліки підвищилися більше, ніж рівень інфляції. Очевидно, що зростання цін на пігулки б'є насамперед по найбільш соціально незахищеним верствам населення – це пенсіонери та інваліди. Чому це відбувається, які прогнози щодо цін і як можна заощадити на придбанні ліків, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Що змінилося за рік

За даними Держслужби статистики, з березня 2020 року по березень 2021 року на 3-12,5% зросла вартість життєво необхідних препаратів. Це антибіотики, судинорозширювальні (від тиску), знеболюючі та жарознижувальні (див. інфографіку).

Хороша новина: на 5% подешевшали імпортні жарознижувальні і знеболювальні ліки. Але все одно вони коштують майже вдвічі дорожче українських. Нагадаємо: 2020 року інфляція за рік становила 2,7%, а за січень і лютий 2021 року – ще 2,3%.

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Так, в 2020 і 2021 рр. підвищувалися і зарплати і пенсії. Мінімальна пенсія збільшилася на 8% (130 грн), середня на 13% (близько 400 грн).

Мінімальна зарплата зросла з 4723 грн до 6000 грн. Але дорожчали не тільки ліки, а й продукти, комунальні послуги.

Щоб якось звести кінці з кінцями, українці все більше переходять на дешеві вітчизняні препарати. Вони на порядок дешевше імпортних.

Передусім це стосується ліків від тиску, Але не всім гіпертонікам вітчизняна фармакологія може допомогти. Доводиться переплачувати за привізні ліки, обмежуючи себе в чомусь іншому.

Чому дорожчають ліки

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Економісти називають кілька факторів зростання цін на ліки. Як роз'яснив нам член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, головні причини – зростання зарплат, витрат на комунальні послуги та підвищення попиту на жарознижуючі і антибіотики в зв'язку з епідемією коронавірусу.

"Подорожчання багато в чому об'єктивно, оскільки, наприклад, мінімальна зарплата підвищилася на 22%, газ подорожчав більш ніж в 1,5 раза, що спричинило за собою зростання комунальних платежів у виробників і в аптечних мережах, – каже Олег Пендзин. – Подорожчала і оренда приміщень. Тому я б не вважав таке подорожчання ліків критичним. Хоча в окремих регіонах ціни зросли більше середньостатистичних через логістики, передусім це східні області. Інша річ, що купівельна спроможність наших пенсіонерів та інших соціально вразливих верств населення не встигає за зростанням цін виробників і апетитами аптечних мереж".

Експерт нагадав, що в Україні не обмежений розмір націнки в аптечних мережах. Тому на гостродефіцитні позиції аптеки можуть встановлювати ціни на свій розсуд. Наприклад, коли не вистачало медичних масок, то одноразові (!) маски продавали по 20-25 грн/шт. Зараз ціни на маски впали до 3-5 грн в роздробі і 1-1,5 грн в опті, за упаковку з 50 штук.

А ось представники аптечного бізнесу не згодні. Стверджують, що "задирати" ціни на ліки і не думали.

"Навіть якщо вірити держстатистиці, то, наприклад, українські жарознижувальні і знеболювальні в січні і лютому подешевшали порівняно з груднем минулого року на 2%, а імпортні – на 1,5%, ціни на судинорозширювальні залишилися стабільними, незважаючи на зростання інфляції на 2, 3% за два місяці, – розповіла нам менеджер відомої мережі аптек Катерина Мащенко (Київ). – За рік подешевшали імпортні препарати, тому що в березні 2020 року долар був по 28,5 грн, зараз по 27,8 грн. Ціни коректувалися і цього року. Постійним клієнтам надаємо дисконтні картки".

Для тих, кому все одно дорого, Катерина Мащенко радить купувати ліки в соціальних аптеках. Як варіант, скористатися держпрограмою реімбурсації.

Що буде з цінами на ліки 2021 року

Олег Пендзин прогнозує, що ціни на найпопулярніші ліки і далі зростатимуть як мінімум на рівень інфляції. А вона очікується помітною, до літа – майже по 1% щомісяця.

"За судинорозширювальними препаратами ціни відстежуватимуть інфляцію, – стверджує Олег Пендзин. – І потім – хіба ми вже здолали ковід? Хворих, на жаль, все більше, попит на ліки зростає. Тому жарознижуючі, антибіотики, противірусні дорожчатимуть з цієї причини швидше, випереджаючи рівень інфляції".

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А ось фармацевти говорять, що ціни підвищувати далі поки не планують. Принаймні, у великих містах, де конкуренція серед аптечних мереж велика.

"Поки долар стабільний і навіть дешевшає, немає передумов для того, щоб ліки дорожчали в найближчі місяць-два, – впевнена Катерина Мащенко. – Як змінюватимуться ціни далі – прогнозувати складно, але кожні 10 копійок в ціні долара – це 5-6 копійок в ціні кожної гривні, яку треба сплатити пацієнтові за ліки. І це не тільки імпортні препарати, адже в українських ліках теж є компоненти, які доводиться закуповувати за кордоном за валюту".

Кому пігулки покладені безкоштовно

В Аптечній професійній асоціації України (АПАУ) нам нагадали, що в країні вже кілька років діє програма "Доступні ліки" – для пільгового забезпечення ліками гіпертоніків, астматиків і хворих на діабет 2 типу (лікування таблетками, а не уколами інсуліну). За даними АПАУ, на сьогодні в Україні працює 9307 аптек, які беруть участь в програмі реімбурсації. Тобто аптека за рецептом лікаря безкоштовно або зі знижкою забезпечує хворого ліками, а держава потім компенсує їхню вартість.

Так можна отримати 254 найменування ліків. У тому числі 195 найменувань – від гіпертонії, 44 – від діабету і 14 – від бронхіальної астми. Перелік аптек є на сайті Національної служби здоров'я України. За їхніми даними, торік програмою скористалися 1,6 млн осіб, у тому числі близько 1,5 млн пенсіонерів і інвалідів. Безкоштовні рецепти може виписати сімейний лікар.

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