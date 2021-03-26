У країні працюють 9307 аптек, які беруть участь у програмі реімбурсації

За даними Держстату, 2020 року в Україні подорожчали ліки, водночас зростання цін на найбільш затребувані препарати перевищило рівень інфляції. Оскільки лікування не всім по кишені, сайт "Сьогодні" спробував з'ясувати, кому ж таблетки мають видавати безкоштовно.

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У Аптечній професійній асоціації України (АПАУ) нам нагадали, що в країні вже кілька років діє програма "Доступні ліки" – для пільгового забезпечення ліками гіпертоніків, астматиків і хворих на діабет 2-го типу (лікування таблетками, а не уколами інсуліну).

За даними АПАУ, на сьогодні в Україні працює 9307 аптек, які беруть участь в програмі реімбурсації. Тобто аптека за рецептом лікаря безкоштовно або зі знижкою забезпечує хворого ліками, а держава потім компенсує їхню вартість.

Так можна отримати 254 найменування ліків. Зокрема 195 найменувань – від гіпертонії, 44 – від діабету і 14 – від бронхіальної астми. Перелік аптек є на сайті Національної служби здоров'я України. За їхніми даними, торік програмою скористалися 1,6 млн осіб, зокрема близько 1,5 млн пенсіонерів та інвалідів. Безкоштовні рецепти може виписати сімейний лікар.

В тренді В Україні подорожчали ліки: кому і які таблетки мають видавати безкоштовно

А тим часом нагадаємо, що ізраїльські вчені дійшли висновку: аспірин може запобігти зараженню коронавірусом і скоротити тривалість захворювання.

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А британські вчені з'ясували, що ліки від артриту тоцилізумаб знижує ризик смерті тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.

Також повідомлялося, що в межах медреформи можна безкоштовно лікувати серцево-судинні захворювання. Більше дивіться в сюжеті:

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