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Разные для мужчин и женщин – какими уловками в аптеках впаривают дорогие лекарства

17 апреля, 22:43

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

У аптекарей есть десятки уловок, чтобы заставить покупателя взять препарат за сотни гривен, а дешевые лекарства прячут подальше

Каждый шестой украинец покупает лекарства по совету аптекаря, а не врача, говорят данные опросов. И тенденция не меняется даже во время пандемии коронавируса. Как зарабатывают аптекари и какими уловками впаривают дорогие лекарства покупателям, исследовали журналисты программы "Главная тема с Еленой Кот".

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Журналистке удалось устроиться на стажировку даже без специализированного образования, а первое, чему учили на стажировке – продавать дорогие лекарства. Оказалось, что для мужчин и женщин работают разные схемы обмана.

Мужчинам:

  • Не рассказывают о качестве препаратов, поскольку мужчины смотрят только на цену.
  • Чтобы не купили самую дешевую – приносят три препарата в разных ценовых сегментах.

"Приносишь три мази, например, за 50, 120 и 180 грн. И говоришь: 180 – это из Германии, 120 – из Словении, и вот есть подешевле". После слова "подешевле" его сразу и возьмут", – говорит аптекарь. При этом в ассортименте может быть препарат и дешевле названных.

Женщинам:

Рассказывают о качестве препарата. Убеждают, что препарат дорогой, но быстро поможет.

"Рассказываешь так, чтобы человек пошел домой, взял деньги и купил у тебя препарат за 300 грн", – инструктируют в аптеке.

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"Джек-пот" для аптекарей – люди с симптомами ОРВИ, которые плохо себя чувствуют.

"Говорят "дайте мне что-то от простуды" – и тут все, полет фантазии", – заявляет аптекарь.

Есть еще уловки, как навязать более дорогие препараты:

  • Если просят самую маленькую упаковку – посеять сомнения, хватит ли лекарства на весь курс.
  • На витрину не выставлять дешевые препараты.

Из 4-х проинспектированных аптек только в одной не предлагали лекарства на сотни гривен, а советовали идти за назначением к врачу. Все остальные использовали вышеописанные уловки на покупателях.

Поэтому, идя в аптеку, лучше заранее определиться с лекарством, которое вам нужно, и желательно проконсультироваться с врачом, а не спрашивать у аптекаря, который может даже не иметь провизорского образования, "что-нибудь от простуды".

Напомним, по данным Госстата, в 2020 году в Украине подорожали лекарства, при этом рост цен на самые востребованные препараты превысил уровень инфляции. Но украинцы имеют право и на бесплатные медикаменты – кому и что должны выдавать.

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