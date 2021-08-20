Рада має намір прив'язати номер телефону до паспорту – це обмеження прав українців або захист від шахраїв

80% українців не прив'язують свій мобільний до будь-яких документів і це грає на руку злочинцям

Нардепи мають намір прив'язати номер телефону до паспорту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

У Верховній Раді знову заговорили про суворий контроль над сім-картами українців і прив'язці їх до паспортів. У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт. Швидше за все, українцям дадуть час "на подумати" до 2025 року.

Реклама

Депутати вважають, що це допоможе захистити українців від шахраїв, йдеться з сюжеті "Сьогодні".

Обмеження або захист

Крадуть гроші з картки, розплачуються в онлайн-магазинах – це далеко не все, що можуть робити зловмисники через ваш мобільного номер.

"Ми повинні зупинити шахраїв, які викрадають телефонний номер, а потім беруть кредити в банку, витрачають ваші гроші", – пояснює заступник голови комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

80% українців не прив'язують свій номер до будь-яких документів і це грає на руку злочинцям. Так знайти сліди – майже неможливо, каже Федієнко.

"Коли йде перевипуск сім-карти, то шахраї від імені користувача здійснюють банківські операції, в цих випадках просто знімаються кошти з рахунків і все", – каже експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко.

Як це буде працювати

Щоб прив'язати номер до паспорту, не доведеться йти в офіційні магазини, каже Федієнко.

"Ви просто будете давати дозвіл. Тепер цей телефонний номер в базі банку вже прив'язаний до вашого паспорту, у мобільного оператора також буде прив'язуватися до вашого "умовного паспорту". Якщо злочинець спробує викрасти ваш телефонний номер, то оператор буде дивитися: мовляв, вибач, але цей номер вже закріплений за іншою людиною і це вже не ти", – розповідає голова комітету ВРУ з питань цифрової трансформації, як будуть працювати нововведення, якщо за відповідний законопроєкт проголосує більшість.

Реклама

Українці розділилися на два табори:

Частина опитаних кореспондентом киян вважають, що можливість телефонного терору закінчиться після введення таких правил.

Інші ж вважають це обмеженням прав і свобод людини.

Більше про це можна дізнатися в сюжеті кореспондента новин "Сьогодні" Артема Джепко:

Як ми вже писали, відкритість в соцмережах і перевага віртуального життя реальному може зіграти на руку шахраям. У сезон відпусток зловмисники особливо активізувалися і стежать за жертвами в інтернеті.

Користувачі, самі того не усвідомлюючи, дають інформацію грабіжникам в соцмережах. Їдучи у відпустку і залишаючи квартири порожніми і незахищеними від зловмисників, слід бути особливо обережними з тим, які дані публікуються.

Реклама

Крім того, в Україні почастішали випадки злому Приват24- все більше жертв повідомляють про шахраїв.