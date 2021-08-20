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Рада намерена привязать номер телефона к паспорту – это ограничение прав украинцев или защита от мошенников

Артем Джепко Артем Джепко корреспондент Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
20 августа, 12:59
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80% украинцев не привязывают свой мобильный к каким-либо документам и это играет на руку преступникам
Нардепы намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж Сегодня
Нардепы намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж Сегодня / Фото: Pixabay

В Верховной Раде снова заговорили о строгом контроле над сим-картами украинцев и привязке их к паспортам. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Скорее всего, украинцам дадут время "на подумать" до 2025 года.

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Депутаты считают, что это поможет защитить украинцев от мошенников, говорится с сюжете "Сегодня".

Ограничение или защита

Крадут деньги с карточки, расплачиваются в онлайн-магазинах – это далеко не все, что могут делать злоумышленники через ваш мобильной номер.

"Мы должны остановить мошенников, которые похищают телефонный номер, а затем берут кредиты в банке, тратят ваши деньги", – поясняет заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

80% украинцев не привязывают свой номер к каким-либо документам и это играет на руку преступникам. Так найти следы – почти невозможно, говорит Федиенко.

"Когда идет перевыпуск сим-карты, то мошенники от имени пользователя осуществляют банковские операции, в этих случаях просто снимаются средства со счетов и все", – говорит эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко.

Как это будет работать

Чтобы привязать номер к паспорту, не придется идти в официальные магазины, говорит Федиенко.

"Вы просто будете давать разрешение. Теперь этот телефонный номер в базе банка уже привязан к вашему паспорту, у мобильного оператора также будет привязываться к вашему "условному паспорту". Если преступник попытается похитить ваш телефонный номер, то оператор будет смотреть: мол, извини, но этот номер уже закреплен за другим человеком и это уже не ты", – рассказывает глава комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации, как будут работать нововведения, если за соответствующий законопроект проголосует большинство.

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Украинцы разделились на два лагеря:

  • Часть опрошенных корреспондентом киевлян считают, что возможность телефонного террора закончится после введения таких правил.
  • Другие же считают это ограничением прав и свобод человека.

Больше об этом можно узнать в сюжете корреспондента новостей "Сегодня" Артема Джепко:

Как мы уже писали, открытость в соцестях и предпочтение виртуальной жизни реальной может сыграть на руку мошенникам. В сезон отпусков злоумышленники особенно активизировались и следят за жертвами в интернете.

Пользователи, сами того не осознавая, дают информацию грабителям в соцсетях. Уезжая в отпуск и оставляя квартиры пустыми и незащищенными от злоумышленников, следует быть особо осторожными с публикуемыми данными.

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Кроме того, в Украине участились случаи взлома Приват24 – все больше жертв сообщают о мошенниках.

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