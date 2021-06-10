Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства

У таких справах жертва навіть не одразу розуміє, що її ошукали. Постраждалі залишаються на самоті з боргами

Постраждалий винен тисячі різним кредиторам, до яких ніколи не звертався. Позики взяли без його присутності.

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Про це розповідає журналіст "Сьогодні" Євген Назаренко.

"У мене пропав зв'язок на телефоні, мобільний зв'язок. Я, звичайно, спочатку подумав, що щось не так з sim-картою, перезавантажив телефон, вийняв-вставив карту, вона не запрацювала", – ділиться Артем.

Виявилось, що в цей час шахраї перевипустили sim-картку Артема в сервісному центрі мобільного оператора, зламали його соцмережі та пошту і намагаються взяти кредит у так званих "швидких позиках".

Шахраї працюють за такою схемою: напередодні телефонують своїй жертві з двох-трьох номерів і, наприклад, кажуть, що помилилися. Згодом ідуть в сервісний центр мобільного оператора, де вимагають замінити sim-карту. Консультант їх питає два-три номери, з якими ви розмовляли, і це стає підставою для заміни.

Заблокував свою картку за півтори години, але викрадачам вистачило цього часу, щоб набрати кредитів. Відтоді Артему щодня по кількадесят разів телефонують колектори з вимогою повернути гроші.

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Заяву в поліцію приймати одразу відмовились. Нібито таких справ сотні тисяч і часу на них немає. Тож киянин звернувся до суду, і тільки так справу внесли до єдиного реєстру. Хоча саме дані від поліції можуть захистити від колекторів.

"Якщо би правоохоронні органи віднайшли інформацію, де цей номер телефона останній раз пілінгувався, де безпосередньо знаходився мобільний телефон, де безпосередньо знаходилась людина, хто безпосередньо завантажував документи в базу даних. Ці всі відомості правоохоронні органи можуть декількома слідчими діями отримати", – зазначає член асоціації правників України Станіслав Борис.

Ці дані – достатнє підґрунтя в суді проти колекторів і вбереже людину від виплати не своїх боргів. В кіберполіції можуть надати таку інформацію, а взагалі такий різновид шахрайства зараз дуже популярний. Тільки нещодавно було викрито два таких угруповання навесні.

"Вони шляхом перевипуску sim-карт ошукали громадян та заволоділи десь 600 тисячами гривень. Так само у березні. Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке ошукало громадян на 10 мільйонів гривень", – коментує старша співробітниця відділу кіберполіції МВС Анна Селезньова.

Вберегтися від такого різновиду шахрайства можна. Головне – потрібно заблокувати дистанційну заміну sim-карти та прив’язати її до паспорта і зробити додаткове підтвердження на всі інтернет-операції.

Нагадаємо, у Київській області затримали нахабну шахрайку, яка ошукала понад 20 людей – привласнювала золото та цінні речі жертв.