Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Зголодніли за брендами? Як у РФ знову наживатимуться на росіянах

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 17:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через складну логістику бажані багатьма росіянами товари стануть для них дорожчими на 5-50%.
У Росії знову з’являться європейські бренди?
У Росії знову з’являться європейські бренди? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські інтернет-майданчики Яндекс.Маркет та Ozon планують скористатися "паралельним імпортом" брендів, які пішли з РФ через її війну в Україні. Побутову техніку, електроніку, електроінструменти та товари для здоров'я, ввезуть у країну товарів без згоди власника бренду в обхід офіційних дилерів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама

Зокрема, Яндекс.Маркет опрацьовує нові канали постачання і навіть створює новий підрозділ, який займатиметься "паралельним імпортом".

Росіяни запевняють, що перші партії товарів брендів, які пішли з російського ринку, вже знаходяться на складах маркетплейсу, а саме:

  • посудомиючі машини
  • духові шафи
  • варильні панелі
  • відеокарти.

Назви брендів тримаються в секреті, хоча відомо, що у Росії свої бренди не продають такі всесвітньо відомі компанії, як:

Реклама
  • Bosch
  • Siemens
  • Panasonic
  • LG Electronics
  • AMD
  • Intel
  • IBM.

Налагоджувати "паралельний імпорт" товарів збирається і "Ozon". Керуючий директор маркетплейсу Сергій Бєляков навіть похвалився, що у майбутньому росіянам привезуть товари люксових брендів.

Тим часом гендиректор "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров, зазначає, що в рамках "паралельного імпорту" до Росії потраплять товари лише найпопулярніших, брендів асортимент яких у рітейлерів вже скоротився і не відновиться в повному обсязі.

Не працюють у Росії

Після вторгнення російських військ в Україну багато великих європейських та світових виробників призупинили роботу зі своїми партнерами у Росії.

Реклама

повністю вийшли з ринку в Росії компанії Apple Pay, Apple, Audi, Amazon, Adobe, Bolt, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone (разом з дочірньою "Простоквашино"), Dell, DHL, Ericsson, Ford, Jaguar, Jooble , KUNA, Lenovo, Mercedes, Nike, Nestle, OnlyFans, Porsche, Renault, Scania, Volkswagen.

Зупинили постачання своїх товарів та послуг до Росії компанії HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Mastercard, Maersk, UPS. Обмежить експорт до країни Carlsberg.

Раніше ми розповідали, які саме товари планують ввозити РФ по "паралельному імпорту". Також "Сьогодні" писали, як війна в Україні вдарила по британським фермерам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,69 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує розмитнення авто?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20535.66

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1119.22

Litecoin (LTC)

52.05

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти