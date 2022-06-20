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Проголодались по брендам? Как в РФ будут снова наживаться на россиянах

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 17:35
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Из-за сложной логистики желанные многими россиянами товары станут для них дороже на 5-50%
В России снова появятся европейские бренды?
В России снова появятся европейские бренды? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские интернет-площадки Яндекс.Маркет и Ozon планируют воспользоваться "параллельным импортом" брендов, которые ушли из РФ из-за ее войны в Украине. Бытовую технику, электронику, электроинструменты и товары для здоровья, ввезут в страну товаров без согласия собственника бренда в обход официальных дилеров.

Об этом пишут российские СМИ.

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В частности, Яндекс.Маркет прорабатывает новые каналы поставок и даже создает новое подразделение, которое будет заниматься "параллельным импортом".

Россиян уверяют, что первые партии товаров брендов, которые ушли с российского рынка, уже находятся на складах маркетплейса, а именно:

  • посудомоечные машины
  • духовые шкафы
  • варочные панели
  • видеокарты.

Названия брендов держатся в секрете, хотя известно, что в России свои бренды не продают такие всемирно известные компании, как:

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  • Bosch
  • Siemens
  • Panasonic
  • LG Electronics
  • AMD
  • Intel
  • IBM.

Налаживать "параллельный импорт" товаров собирается и "Ozon". Управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков даже похвастался, что в будущем россиянам привезут товары люксовых брендов.

Тем временем гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров, отмечает, что в рамках "параллельного импорта" в Россиию попадут товары только самых популярных, брендов ассортимент которых у ритейлеров уже сократился и не восстановится в полном объеме.

Не работают в России

После вторжения российских войск в Украину многие крупные европейские и мировые производители приостановили работу со своими партнерами в России.

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полностью вышли из рынка в России компании Apple Pay, Apple, Audi, Amazon, Adobe, Bolt, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone (вместе с дочерней "Простоквашино"), Dell, DHL, Ericsson, Ford, Jaguar, Jooble, KUNA, Lenovo, Mercedes, Nike, Nestle, OnlyFans, Porsche, Renault, Scania, Volkswagen.

Остановили поставки своих товаров и услуг в Россию компании HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Mastercard, Maersk, UPS. Ограничит экспорт в страну Carlsberg.

Ранее мы рассказывали, какие именно товары планирует ввозить РФ по "параллельному импорту". Также "Сегодня" писали, как война в Украине ударила по британским фермерам.

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