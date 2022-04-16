Посівна під кулями: чи чекає на українців голодний рік

Найболючіше вдарять наслідки війни по всіх країнах світу, зокрема і по африканським

Деякі країни Африки взагалі можуть залишитися без хліба / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За всю історію незалежності українські аграрії зібрали торік рекордний врожай. З полів зняли понад 106 млн тонн зернових та олійних культур. Нині війна примусила аграріїв переглянути плани на посівну: збільшити витрати на дизпаливо, міндобрива, скоротити посівні площі. А головне знайти людей, аби подекуди вести польові роботи під свистом російських куль.

"Сьогодні" дізнавалися, чи буде Україна з хлібом та на що зараз роблять ставку українські господарства.

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Наразі посівна триває в усіх областях, крім Луганщини. Складнощів додають окупація та обстріли. Не проста ситуація на Чернігівщині та Харківщині, де поля всіяні мінами ворога. Майже 70% угідь планують засіяти зерновими цьогоріч, зазначають у Мінагрополітики. Ранні зернові культури вже закінчують сіяти на Полтавщині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Натомість на Заході площі засіяні пшеницею, картоплею, буряками збільшуються.

Ми взагалі не планували сіяти цукрові буряки. Втім з урахуванням поточної ситуації, коли цукор добре продається на внутрішньому ринку, засіяли трохи більше 120 га. Але ця сівба забрала більше карбаміду, бо на цукровий буряк добрив не розраховували, — розповів "Сьогодні" керівник ФГ "Флора А.А." Андрій Капріца.

А за словами керівника ТОВ "ЮГ Агро сервіс" Анатолія Запорожанина, великим позитивом є те, що "держава дала змогу бронювати наших працівників від мобілізації".

"Це врятувало нас від нестачі робочої сили", — говорить він.

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Що радять в Уряді

В Уряді радять аграріям саджати зерно, яке потребує мінімум догляду. Мова йде про:

горох;

ячмінь;

просо;

овес.

Водночас у Всесвітній організації продовольства прогнозують, що звичних соняшника та кукурудзи цього сезону поменшає на третину. Однак, за словами професора Київської школи економіки, координатора дослідницького проекту UaFoodTrade Олега Нів'євського, попри перепони, врожаю для потреб населення вистачить.

Київ більш-менш забезпечений продукцією. Також проблем не матимуть західні регіони країни. Щоправда, в нас є Маріуполь, Чернігів, низка областей та міст, які знаходяться, фактично, в гуманітарній катастрофі. Тому тут треба дивитися на проблему індивідуально. Втім, я вважаю, в цілому, Україна повинна пережити рік з продовольством. Ми й зараз залишаємось потужною аграрною країною, — сказав він.

Світ постраждає більше: Ефіопії та Кенії не вистачить хліба

Через війну в Україні світ постраждає більше, оскільки продаж зерна з України практично зупинися. Таку думку в коментарі "Сьогодні" висловив Олег Нівєвський.

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Так, за даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, світова торгівля може скоротитися на чверть (ми виробляємо до третини соняшникового насіння на планеті, 5% ячменю і 3% – пшениці). 35 африканських країн, для яких наша держава основний постачальник продовольства, вже опинилися на межі голоду.

Через путінську навалу людям у Кенії чи Ефіопії не вистачить хліба.

Російська Федерація та Україна є важливими гравцями на всіх продовольчих ринках. Разом на них припадає майже 30% світового експорту пшениці та близько 80% – соняшника. Ціни на цю сировину останнім часом і так зростали. А війна в Україні погіршила ситуацію. Це створить надзвичайні витрати для споживачів в усіх країнах, особливо – найбідніших, — зауважив Цюй Дунью, генеральний директор ФАО.

Ціни на стратегічні товари злетять до небес

Через війну в Україні ціни на соняшникову олію, борошно, хліб та інші стратегічні товари можуть зрости на понад 20% по всьому світу. За найгіршого сценарію вже наступного сезону голодувати почнуть понад 13 мільйонів людей на планеті.

За словами Олега Нівʼєвського, світ буде потерпати від ситуації в Україні, оскільки буде недоотримувати експорт з нашої держави. До слова, він і зараз не має тих обсягів зернових на які сподівався.

Переважна більшість збіжжя, яке ми мали доставити на світовий ринок, зараз у портах або на складах. Наші порти заблоковані. Близький Схід і Північна Африка від цього зараз доволі серйозно потерпають, — говорить експерт.

Як вирішать цю проблему

У Міністерстві аграрної політики і продовольства України працюють над тим, щоб в умовах війни наростити експорт аграрної продукції в обсягах на рівні 1,5 млн тонн щомісяця. Нині розглядають можливість транспортувати зерно до іноземних покупців залізницею.

Також днями Кабмін відзвітував про пільгове фінансування аграріїв. Зокрема, вже виділено 3,5 млрд грн, спрощено і процедуру реєстрації сільгосптехніки. Тепер мінімум паперів, часу та нервів. Зараз в чиновників та аграріїв спільна мета — засіятись вчасно та безпечно.

Раніше ми розповідали, що відбувається з цінами на зерно через війну з Росією, а також писали, скільки зерносховищ Україна втратила через війну з РФ.