Посевная под пулями: ждет ли украинцев голодный год

Больнее всего ударят последствия войны по всем странам мира, в том числе и по африканским

Некоторые страны Африки вообще могут остаться без хлеба / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За всю историю независимости в прошлом году украинские аграрии собрали рекордный урожай. С полей сняли более 106 млн тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время война заставила аграриев пересмотреть планы на посевную: увеличить расходы на дизтопливо, минудобрения, сократить посевные площади. А главное найти людей, чтобы кое-где вести полевые работы под свистом русских шаров.

"Сегодня" узнавали, будет ли Украина с хлебом, и на что сейчас делают ставку украинские хозяйства.

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В настоящее время посевная продолжается во всех областях, кроме Луганщины. Сложности добавляют оккупация и обстрелы. Не простая ситуация на Черниговщине и Харьковщине, где поля усыпаны минами врага. Почти 70% угодий планируют засеять зерновыми в этом году, отмечают в Минагрополитике. Ранние зерновые культуры уже заканчивают сеять в Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. На Западе же площади засеянные пшеницей, картофелем, свеклой увеличиваются.

Мы вообще не планировали сеять сахарную свеклу. Впрочем, с учетом текущей ситуации, когда сахар хорошо продается на внутреннем рынке, засеяли чуть более 120 га. Но этот сев забрал больше карбамида, потому что на сахарную свеклу удобрений не рассчитывали, – рассказал "Сегодня" руководитель ФХ "Флора А.А." Андрей Каприца.

А по словам руководителя ООО "ЮГ Агро сервис" Анатолия Запорожанина, большим позитивом является то, что "государство дало возможность бронировать наших работников от мобилизации".

"Это спасло нас от нехватки рабочей силы", – говорит он.

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Что советуют в Правительстве

В Правительстве советуют аграриям сажать зерно, требующее минимум ухода. Речь идет о таких культурах, как:

горох;

ячмень;

просо;

овес.

В то же время во Всемирной организации продовольствия прогнозируют, что привычных подсолнечника и кукурузы в этом сезоне станет меньше на треть. Однако, по словам профессора Киевской школы экономики, координатора исследовательского проекта UaFoodTrade Олега Нивьевского, несмотря на препятствия, урожая для нужд населения хватит.

Киев более или менее снабжен продукцией. Также проблем не будут у западных регионов страны. Правда, у нас есть Мариуполь, Чернигов, ряд областей и городов, которые находятся фактически в гуманитарной катастрофе. Поэтому здесь нужно смотреть на проблему индивидуально. Впрочем, я считаю, в целом Украина должна пережить год с продовольствием. Мы и сейчас остаемся мощной аграрной страной, – сказал он.

Мир пострадает больше: Эфиопии и Кении не хватит хлеба

Из-за войны в Украине мир пострадает больше, поскольку продажа зерна из Украины практически остановится. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал Олег Нивьевский.

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Так, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировая торговля может сократиться на четверть (мы производим до трети семян подсолнечника на планете, 5% ячменя и 3% – пшеницы). 35 африканских стран, для которых наше государство является основным поставщиком продовольствия, уже оказались на грани голода.

Из-за путинского нашествия людям в Кении или Эфиопии не хватит хлеба.

Российская Федерация и Украина – важные игроки на всех продовольственных рынках. Итого на них приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы и около 80% – подсолнечника. Цены на это сырье в последнее время и так росли. А война в Украине усугубила ситуацию. Это создаст чрезвычайные затраты для потребителей во всех странах, особенно беднейших, — заметил Цюй Дунью, генеральный директор ФАО

Цены на стратегические товары взлетят на небо

Из-за войны в Украине цены на подсолнечное масло, муку, хлеб и другие стратегические товары могут возрасти более чем на 20% во всем мире. При худшем сценарии уже в следующем сезоне голодать начнут более 13 миллионов человек на планете.

По словам Олега Нивьевского, мир будет страдать от ситуации в Украине, поскольку будет недополучать экспорт из нашего государства. К слову, у него и сейчас нет тех объемов зерновых, на которые надеялся.

Подавляющее большинство зерна, которое мы должны были доставить на мировой рынок, сейчас в портах или на складах. Наши порты заблокированы. Ближний Восток и Северная Африка от этого сейчас серьезно страдают, — говорит эксперт.

Как решить эту проблему

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины работают над тем, чтобы в условиях войны нарастить экспорт аграрной продукции в объемах на уровне 1,5 млн. тонн ежемесячно. В настоящее время рассматривают возможность транспортировать зерно к иностранным покупателям по железной дороге.

Также на днях Кабмин отчитался о льготном финансировании аграриев. В частности, уже выделено 3,5 млрд грн, упрощена и процедура регистрации сельхозтехники. Теперь минимум бумаг, времени и нервов. Сейчас у чиновников и аграриев общая цель засеяться вовремя и безопасно.

Раньше мы рассказывали, что происходит с ценами на зерно из-за войны войны с Россией, а также писали, сколько зернохранилищ Украина потеряла во время войны.