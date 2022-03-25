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Час збирати речі? Чи виселять українських переселенців із Польщі

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25 березня, 13:33
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Розповідаємо, чи вистачить Польщі ресурсів для утримання українських переселенців
Що буде з українськими переселенцями у Польщі
Що буде з українськими переселенцями у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найпопулярніша країна серед українців, що змушені переїжджати за кордон з гарячих точок, – Польща. Туди вже переїхало кілька мільйонів людей, і для всіх них потрібні умови та певні кошти для утримання.

У польській владі відповіли, чи вистачить їм ресурсів, і чи змушуватимуть вони українців переїжджати до інших країн ЄС.

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Наше правило – ніяких переїздів

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що ніхто нікуди не переселятиме українців, у тому числі до інших країн.

"У нас є правило – ніяких переїздів. Якщо хтось хоче залишитися тут, він залишається, а якщо хоче піти, він іде. Ми нікого не змушуємо нічого робити", – йдеться у заяві Качинського.

Економіка Польщі впорається з усіма викликами

Віцепрем'єр наголосив, що в Польщі достатньо ресурсів, аби утримувати і своїх громадян, і переселенців з інших країн. Друге правило, за його словами, ніколи не просити допомоги. І Польща, як він сказав, заслуговує на економічну допомогу, але сама просити нічого ні в кого не буде.

"Ми країна в абсолютно хорошому стані, більш ніж утричі багатша, ніж на початку 90-х, і більш ніж утричі багатша за Україну в розрахунку на душу населення", – заявив Качинський.

Скільки коштує оренда житла в Польщі

"Сьогодні" раніше розповідали, які ціни на житло встановили поляки у близьких до кордону з Україною районах.

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У Підкарпатському воєводстві, яке межує з українською Львівською областю, пропозицій не так вже й багато, і всі вони мають досить різну ціну. Найдешевша однокімнатна квартира коштує 650 злотих (4 477 грн) на місяць, плюс оплата комунальних послуг.

Найдорожчу в цьому воєводстві квартиру ми знайшли також у місті Ряшів. Вона трикімнатна, збудована у 2020 році й коштує 2 500 злотих (17 219 грн) на місяць. У інших містах ціни також залежать від низки факторів.

Ми також писали, що Національні банки України та Польщі домовилися про співпрацю для підтримки біженців, та як у Польщі шахраї виманюють гроші з українців.

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