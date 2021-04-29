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Поля та квітучі дерева в Україні засипало снігом – як це вплине на врожай

29 квітня, 15:50

Ксенія Капустинська , Ксенія Середа

Чекати дешевих фруктів і ягід українцям вже не радять, але важливу роль ще зіграє погода в травні та червні

Весна в Україні знову опинилася дуже холодною. Минулого року весняні морози серйозно вдарили по урожаю. У цьому сезоні цвіт з плодових дерев теж пошкодили хуртовини, припорошило снігом і овочеві поля. Незважаючи на це, передумов для масової загибелі врожаю фруктів поки немає, а картоплярі навіть радіють такій погоді, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні
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Садівники побоюються низького врожаю ягід і кісточкових фруктів, але в Асоціації ягідництва заспокоюють, що ще не все втрачено. Хоча на якості плодів може негативно позначитися прохолодний травень і дощове літо.

"Подивимося, що буде відбуватися наступні 2-3 тижні в плані заморозків – коли почнеться масове цвітіння. Але дешевим точно нічого не буде", – говорить президентка асоціації Ірина Кухтіна.

Картоплярів погода, навпаки, радує. Сніг в кінці квітня – не проблема для їхніх врожаїв, тому посадка йде за планом. За прогнозами, брак картоплі в цьому році не передбачається:

"Погодні умови складаються оптимальні. Перш за все, тому що температура ґрунту становить 7-8 градусів на глибині залягання бульби. Південь вже засадився вчасно, площі збільшили. Є передумови, що на ринку скоро з'явиться молода картопля, і вона не буде коштувати великих грошей", – вважає заступник директора з питань насінництва та селекції Інституту картоплярства Микола Фурдига.

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Тепер головне, щоб травневі дощі були не надто холодними. Саме такі зіпсували врожай картоплі минулого року.

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Синоптики ж прогнозують – останній місяць весни буде щедрим на дощі, але теплим. На початок літа теж пророкують помірне тепло. Спеку очікують вже в липні та першій половині серпня, чого має вистачити для дозрівання врожаю.

Нагадаємо, в Україні вже з'явилися ферми, власники яких можуть зовсім не переживати через погоду. Читайте про те, як збирають по 12 врожаїв на рік без землі та сонця.

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