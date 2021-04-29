Поля и цветущие деревья в Украине засыпало снегом – как это повлияет на урожай

Ждать дешевых фруктов и ягод украинцам уже не советуют, но важную роль еще сыграет погода в мае и июне

Весна в Украине снова оказалась слишком холодной. В прошлом году весенние морозы серьезно ударили по урожаю. В этом сезоне цвет с плодовых деревьев тоже повредили метели, припорошило снегом и овощные поля. Несмотря на это, предпосылок для массовой гибели урожая фруктов пока нет, а картофелеводы и вовсе радуются такой погоде, говорится в сюжете "Сегодня".

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Садовники опасаются низкого урожая ягод и косточковых фруктов, но в Ассоциации ягодоводства успокаивают, что еще не все потеряно. Хотя на качестве плодов может негативно сказаться прохладный май и дождливое лето.

"Посмотрим, что будет происходить следующие 2-3 недели в плане заморозков – когда начнется массовое цветение. Но дешевым точно ничего не будет", – говорит президент ассоциации Ирина Кухтина.

Картофелеводов погода, наоборот, радует. Снег в конце апреля – не проблема для их урожаев, поэтому посадка идет по плану. По прогнозам, нехватки картофеля в этом году не предвидится:

"Погодные условия складываются оптимальные. Прежде всего, потому что температура почвы составляет 7-8 градусов на глубине залегания клубня. Юг уже засадився вовремя, площади увеличили. Есть предпосылки, что на рынке скоро появится молодой картофель, он не будет стоить больших денег", – считает замдиректора по вопросам семеноводства и селекции Института картофелеводства Николай Фурдыга.

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Теперь главное, чтобы майские дожди были не слишком холодными. Именно такие испортили урожай картофеля в прошлом году.

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Синоптики же прогнозируют – последний месяц весны будет щедрым на дожди, но теплым. На начало лета тоже прочат умеренное тепло. Жару ожидают уже в июле и первой половине августа, чего должно хватить для созревания урожая.

Напомним, в Украине уже появили фермы, собственники которых могут совсем не переживать из-за погоды. Читайте о том, как собирают по 12 урожаев в год без земли и солнца.