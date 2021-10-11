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Поле для газової битви: чим небезпечний "Північний потік-2" для України і Європи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 11:56
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Головне – виграти час: Стефанишина розповіла, чим небезпечний "Північний потік-2" для України і Європи
Стефанишина про небезпеку "Північного потоку-2" для Європи
Стефанишина про небезпеку "Північного потоку-2" для Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Запуск газопроводу "Північний потік-2" створює поле для "газової битви" у Європі.

Про це заявила віце-прем’єр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Стефанішина нагадала, що у енергетичній стратегії Росії поклади газу розглядаються, як важливий геополітичний інструмент.

"Сьогодні "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на всій території континентальної Європи. Це означає, що і ціни на газ, і тиск щодо запуску проекту, і індивідуальний шантаж кожної країни — це все частина гібридної війни", – наголосила віце-прем’єр.

Стефанішина також додала, що сильну позицію у переговорах з РФ щодо газового питання повинна мати і Україна і Європейський союз.

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На думку віце-прем’єрки, Росія боїться сили і відповіді на свої агресивні дії.

"Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі", – сказала політик.

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За словами Стефанішиної, вона переживає за те, що гібридні методи Росії набагато швидші, ніж методи, які можуть застосовувати країни ЄС.

"Тому головне – виграти час", – наголосила вона.

Раніше Стефанішина заявляла, що "Північний потік-2" дає Росії карт-бланш для подальшої військової агресії у Європі.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, чому "Північний потік-2" це геополітичний проект і навіщо він потрібен Росії.

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