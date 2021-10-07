Карт-бланш для военной агрессии. Зачем "Северный поток – 2" нужен России

Ольга Стефанишина назвала "Северный поток – 2" попыткой России охватить своим гибридным влиянием сразу всю Европу

Самый амбициозный политический проект РФ - Стефанишина про "Северный поток-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия получает карт-бланш для дальнейшей военной агрессии, когда подрывает работу украинской ГТС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Правительственный портал.

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Вице-премьер также напомнила, что Российская Федерация за последние 20 лет применяла энергетический шантаж к целому ряду стран, в том числе Латвии, Чехии, Украине, Грузии, Беларуси.

Новый газопровод "Северный поток – 2" Стефанишина считает попыткой России охватить своим гибридным влиянием сразу всю Европу.

"Северный поток – 2" является самым амбициозным политическим проектом России, так как благодаря этому ей больше не нужно будет "работать" с каждой страной Европы отдельно. Цель России – охватить своим гибридным влиянием всю Европу сразу", – сказала чиновница.

Снижение поставок газа в ЕС и провокацию роста цен на голубое топливо Стефанишина считает очередным шантажом со стороны России, чтобы добиться своего.

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По мнению Стефанишиной, эти действия России должны получить четкий ответ от Европы, а для Украины важно следить, чтобы газопровод прошел все процедуры, касающиеся сертификации и соответствия проекта Третьему энергопакету ЕС.

Когда могут сертифицировать "Северный поток – 2"

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что сертифицировать "Северный поток – 2" могут в течение двух месяцев, а затем процедура может быть продолжена.

В то же время генеральный директор энергетического концерна Uniper (партнера "Газпрома") Клаус-Дитер Маухбах заявил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ, скорее всего, не выдаст разрешение на эксплуатацию газопровода в ближайшее время.

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По его словам, сертификация трубопровода будет столь поздней, что не поможет Европе с газовым кризисом этой зимой.