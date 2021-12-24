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Майже 2 тисячі гривень за годину: де українці можуть підзаробити до Нового року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
24 грудня, 10:34
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Один з найпопулярніших заробітків до Нового року — це пошиття костюмів
Можливості підзаробити для українців є чимало
Можливості підзаробити для українців є чимало / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аніматори, швачки, декоратори, курʼєри, — і це далеко не весь список вакансій для українців, щоб ті могли підзаробити до Нового року.

Про це "Сьогодні" розповіли фахівці сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua.

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Послуги швачки

Одна з найпопулярніших послуг — пошиття костюмів на корпоративи та дитячі свята.

В середньому за період 2021 року за це платили 880 грн, але ближче до Нового року ціни зазвичай зростають щонайменше на 20%.

Аніматори

Порівняно з минулим роком, попит на послуги аніматорів зріс на 46%, а середній чек на 10% і становить 800 грн за замовлення.

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Годинникове новорічне привітання від Діда Мороза та Снігуроньки коштуватиме від 1200 до 1599 грн, півгодинне — від 800 грн. Проте такі розцінки є актуальними лише на час новорічних свят.

"Перед Новим роком ціни на новорічні послуги зростають, тому багато хто замовляє заздалегідь, щоб заощадити", — розповідає керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Фахівці електроніки

Багато святкової роботи в грудні і у майстрів, які розуміються на електроніці.

Українці шукають фахівців, які зможуть полагодити світлодіодну гірлянду, іграшки та ліхтарики з підсвічуванням. В середньому ремонт святкових атрибутів обходиться від 250 грн, але ціна може змінюватись, і залежить від причини та обсягу роботи.

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"Окрім ремонту гірлянд з'явився новий напрямок — новорічне декорування приміщень. Як правило, вітрини, кафе та офіси прикрашають віночками з ялинки, іграшками та гірляндами, що світяться", — доповнює Ольга Сорока.

Курʼєри

Традиційно напередодні свята збільшується попит на кур'єрські послуги, а їхня вартість зростає щонайменше 20%. У грудні середній чек у категорії становив 220 грн за одне замовлення, що на 10% більше, ніж у листопаді.

"Іноді кур'єрів просять не тільки купити і доставити подарунок, але й підібрати для нього святкову упаковку. У цьому випадку ціна може збільшитися вдвічі", — коментує Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua.

Тренди в роботі у 2022 році

Як розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян, ймовірно, що саме подальша популяризація самозайнятості буде головним трендом на ринку праці в Україні у 2022 році.

Експерт вважає, що у всьому іншому ситуація мало чим відрізнятиметься від другої половини поточного року.

"Після зняття карантинних обмежень бажаючі знову отримали можливість вирушити за кордон на заробітки, внаслідок чого починає проявлятися звичний для України дефіцит представників робітничих спеціальностей", – каже Сергій Сароян.

У деяких компаніях зараз спостерігаються спроби утримати найдостойніших працівників, зокрема шляхом фінансових заохочень. Також роботодавці збільшують набір співробітників.

Раніше ми розповідали, як різдвяні свята та вихідні на роботі бʼють по економіці України.

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