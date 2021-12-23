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Бракує українських заробітчан: кількість вакансій у Польщі суттєво збільшилася

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 14:53
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Польща відчуває гострий дефіцит української робочої сили
У Польщі збільшилася кількість вакансій для українських заробітчан
У Польщі збільшилася кількість вакансій для українських заробітчан / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 132 тисячі нових робочих місць у Польщі зʼявилося в третьому кварталі 2021 року. За рік кількість вакансій у Польщі виросла на 68,5%.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі (GUS).

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При цьому в країні бракує робочої сили. Дефіцит сподіваються заповнити за рахунок працівників з України.

У яких сферах?

Промисловість

Кількість вакансій зросла більше, ніж удвічі, зʼявилися новостворені вакансії (8,3 тис).

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Найбільша кількість робочих місць у переробній промисловості – майже чверть (34,3 тис.) Працівники потрібні в будівельну галузь (22,5 тис), торгівлю та ремонт автотранспортних засобів (19,3 тис.).

Готельна сфера та гастрономія

За рік кількість вакансій збільшилася втричі.

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Інформаційна та комунікаційна сфери

За рік стало більше на 154,1% і на 244,1% новостворених місць.

Найчастіше на роботу шукали спеціалістів. Майже на 90% зросла кількість вакансій операторів виробничих ліній та монтажників (26,8 тис. вакансії). Також Польщі потрібні 34,4 тис. промислових робітників (збільшення на 60% порівняно з минулим роком).

"Цієї осені в Польщі гостро відчули брак працівників. Українці частково заповнили робочі місця, але Польща і надалі потребує робочої сили з України. Розвиток польської економіки неможливий без українських працівників", — стверджує генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Він зауважив, що з нового року польський уряд спрощує легалізацію проживання та працевлаштування для іноземців. Це має допомогти утримати українських трудових мігрантів.

Кількість українців у Польщі

У Польщі працює наразі 918 тисяч українців, в січні їх може бути 1 мільйон. Про це говорять дані Фонду соціального страхування.

А 300 тисяч українців вже мають тимчасовий вид на проживання.

Нові умови Польщі

Польща змінила правила вʼїзду для українців, а з Нового року планує підвищити і оплату праці.

Відповідно в середньому українці зароблятимуть у Польщі на 2 тисячі гривень більше. Нині ж на польських фабриках та заводах українським заробітчанам платять 25-40 тис. гривень та вище.

Щодо вʼїзду в країну, то всі пасажири, які прямують до Польщі не з Європейського Союзу, мають надати представникам Прикордонної служби Республіки Польща негативний результат діагностичного ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, оформлений польською або англійською мовами.

Ця вимога розповсюджується також на вакцинованих громадян. Особи, які не нададуть представникам Прикордонної служби відповідний тест, повинні будуть відбувати обов’язковий карантин.

Раніше ми писали, чому українці їдуть до Польщі, та як там ставляться до наших заробітчан.

А також розповідали, чого варто боятися українцям у Польщі.

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