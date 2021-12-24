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Почти 2 тысячи гривен за час: где украинцы могут подзаработать к Новому году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 10:34
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Один из самых популярных заработков к Новому году — это пошив костюмов
Возможности подзаработать для украинцев немало
Возможности подзаработать для украинцев немало / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Аниматоры, швеи, декораторы, курьеры — и это далеко не весь список вакансий для украинцев, чтобы те могли подзаработать к Новому году

Об этом "Сегодня" рассказали специалисты сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

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Услуги швеи

Одна из самых популярных услуг — пошив костюмов на корпоративы и детские праздники.

В среднем за период 2021 года за это платили 880 грн, но ближе к Новому году цены обычно растут по меньшей мере на 20%.

Аниматоры

В сравнении с прошлым годом спрос на услуги аниматоров вырос на 46%, а средний чек на 10% и составляет 800 грн за заказ.

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Часовое новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки будет стоить от 1200 до 1599 грн, полчасовое — от 800 грн. Однако такие расценки актуальны только на время новогодних праздников.

"Перед Новым годом цены на новогодние услуги растут, поэтому многие заказывают заранее, чтобы сэкономить", — рассказывает руководитель отдела маркетинга Ольга Сорока.

Специалисты электроники

Много праздничной работы в декабре и у мастеров, разбирающихся в электронике.

Украинцы ищут специалистов, которые смогут починить светодиодную гирлянду, игрушки и фонарики с подсветкой. В среднем ремонт праздничных атрибутов обходится от 250 грн, но цена может варьироваться, это зависит от причины и объема работы.

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"Помимо ремонта гирлянд появилось новое направление — новогоднее декорирование помещений. Как правило, витрины, кафе и офисы украшают венчиками из елки, игрушками и светящимися гирляндами", — дополняет Ольга Сорока.

Курьеры

Традиционно накануне праздника увеличивается спрос на курьерские услуги, а их стоимость растет не менее 20%. В декабре средний чек в категории составил 220 грн за один заказ, что на 10% больше, чем в ноябре

"Иногда курьеров просят не только купить и доставить подарок, но и подобрать для него праздничную упаковку. В этом случае цена может увеличиться вдвое", — комментирует Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Тренды в работе в 2022 году

Как рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, вероятно, что дальнейшая популяризация самозанятости будет главным. трендом на рынке труда в Украине в 2022 году.

Эксперт считает, что во всем остальном ситуация будет мало чем отличаться от второй половины текущего года.

"После снятия карантинных ограничений желающие снова получили возможность отправиться за границу на заработки, в результате чего начинает проявляться привычный для Украины дефицит представителей рабочих специальностей", – говорит Сергей Сароян.

В некоторых компаниях в данный момент наблюдаются попытки удержать достойнейших работников, в частности методом денежных поощрений. Также работодатели наращивают набор сотрудников.

Раньше мы рассказывали, как рождественские праздники и выходные на работе бьют по экономике Украины.

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