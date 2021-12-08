Пенсія у спадок: як українцям отримати гроші померлого родича

Недоотриману пенсію можна отримати протягом шести місяців з дня смерті отримувача

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Члени сім'ї померлого пенсіонера, які мешкали з ним, можуть отримати його пенсійні виплати.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Пенсійний кур'єр".

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"До кола членів сім'ї особи, стосовно яких не застосовується ознака (вимога) ведення спільного господарства, належать його (її) дружина (чоловік), їхні діти та батьки. Ця категорія осіб відноситься до кола членів сім'ї померлого, яким призначаються пенсії у разі втрати годувальника", – сказано у роз'ясненні.

Відповідно до статті 52 Закону 1058, отримати недоотриману пенсію можна отримати протягом шести місяців від дня смерті отримувача.

Щоб отримати гроші, сім'я померлого має надати:

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свідоцтво про смерть;

паспорт чи інші документи, що підтверджують проживання із пенсіонером на день його смерті.

документи, що підтверджують родинні стосунки;

документ, що засвідчує особу заявника;

Підвищення пенсій

Із 1 грудня в Україні збільшили пенсії. Індексацію провели через зростання мінімальної зарплати, від якої залежать виплати тим, хто пішов на заслужений відпочинок. Мінімальна пенсія для людей віком від 65 років – 2600 грн.

Також з 1 грудня 2021 року виріс мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищили рівень мінімальної пенсії.

Раніше ми повідомляли, що майже половина 60-річних українців може залишитися без пенсії через шість років, а серед населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.

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Нагадаємо, що українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоб подати інформацію про трудовий стаж.