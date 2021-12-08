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Пенсия в наследство: как украинцам получить деньги умершего родственника

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 07:00
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Недополученную пенсию можно получить в течение шести месяцев со дня смерти получателя
Семья умершего должна предоставить документы, подтверждающие проживание с пенсионером
Семья умершего должна предоставить документы, подтверждающие проживание с пенсионером / Фото: Коллаж: Сегодня

Члены семьи умершего пенсионера, которые проживали с ним, могут получить его пенсионные выплаты.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Пенсионный курьер".

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"К кругу членов семьи лица, в отношении которых не применяется признак (требование) ведения совместного хозяйства, принадлежат его (ее) супруга (супруг), их дети и родители. Эта категория лиц относится к кругу членов семьи умершего, которым назначаются пенсии в случае потери кормильца", – сказано в разъяснении.

Согласно статье 52 Закона 1058, получить недополученную пенсию можно получить в течение шести месяцев со дня смерти получателя.

Чтобы получить деньги, семья умершего должна предоставить:

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  • свидетельство о смерти;
  • паспорт или другие документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти.
  • документы, подтверждающие родственные отношения;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;

Повышение пенсий

С 1 декабря в Украине увеличили пенсии. Индексацию провели из-за роста минимальной зарплаты, от которой зависят выплаты ушедшим на заслуженный отдых. Минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет – 2600 грн.

Также с 1 декабря 2021 вырос минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысили уровень минимальной пенсии.

Ранее мы сообщали, что почти половина 60-летних украинцев может остаться без пенсии через шесть лет, а среди всего населения право на пенсионное обеспечение и социальную защиту может потерять каждый пятый гражданин.

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Напомним, что украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже.

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